Τα πέντε μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου 2025

Η έγκριση μέτρων στήριξης για τις πληγείσες περιοχές από τις πυρκαγιές, που εκδηλώθηκαν σε όλη τη χώρα από τον Ιούνιο μέχρι σήμερα, ήταν το αντικείμενο έκτακτης σύσκεψης της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, που πραγματοποιήθηκε, μέσω τηλεδιάσκεψης, σήμερα (13.8.2025) υπό την προεδρία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιου για θέματα αποκατάστασης φυσικών καταστροφών και κρατικής αρωγής, Κωνσταντίνου Κατσαφάδου.

Όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και τις προηγούμενες αποφάσεις της, όπως και τις εισηγήσεις για τις πυρκαγιές των προηγούμενων ετών (2023, 2024), αποφάσισε τη λήψη πέντε σημαντικών μέτρων στήριξης για τους πυρόπληκτους στις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Κρήτης, Ιονίων Νήσων και Στερεάς Ελλάδας, από τις πυρκαγιές των μηνών Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 2025.

