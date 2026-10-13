Τα πολιτικά «χαρακώματα» και ο κόσμος που… καίγεται, οι 120 δόσεις και η έλλειψη επαφής με την πραγματικότητα, τα απλησίαστα ενοίκια, οι αναπλάσεις χωρίς… υποδομή και η ιστορική επιτυχία της Καλαμάτας (video)

Από τη μεγάλη επιτυχία της Μαύρης Θύελλας μέχρι τις κυβερνητικές εξαγγελίες, τα απλησίαστα ενοίκια, την αδυναμία των νέων να σπουδάσουν και τα ζητήματα των αναπλάσεων στην Καλαμάτα, o Διευθυντής της τηλεόρασης BEST σχολίασε τα θέματα που βρίσκονται στο επίκεντρο της επικαιρότητας.

Η κουβέντα ξεκίνησε με τη μεγάλη επιτυχία της Καλαμάτας και τη χαρά που σκόρπισε σε ολόκληρη την πόλη σχολίασε αρχικά ο Νίκος Μπελογιάννης, αποδίδοντας τα εύσημα στη διοίκηση, στον προπονητή Παναγιώτη Χριστοφιλέα, στους ποδοσφαιριστές και στον κόσμο της ομάδας. «Μας έδωσε μια πολύ μεγάλη χαρά, την οποία δεν την περίμενε κανένας».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον πρόεδρο Γιώργο Πρασσά, αλλά και στον αντιπρόεδρο της ΠΑΕ Τάσο Μπούρα: «Οφείλουμε πολλά συγχαρητήρια στον Τάσο Μπούρα, γιατί απ’ ό,τι φαίνεται δικαιώνεται», είπε και εν συνεχεία στάθηκε στην προσπάθεια του προέδρου ο οποίος, όπως σημείωσε, δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια μετά την περσινή απογοήτευση και εξακολουθεί να στηρίζει την ομάδα. «Περισσότερα συγχαρητήρια οπωσδήποτε πρέπει να δώσουμε στον πρόεδρο, τον Γιώργο τον Πρασσά, ο οποίος και απ’ την Αμερική παρακολουθεί πάρα πολύ στενά όλη την πορεία της Καλαμάτας και πληρώνει». Και συνέχισε «Και δεν τα παράτησε πέρσι με αυτό που έγινε και βλέπουμε το αποτέλεσμα που γίνεται φέτος».

Ο Νίκος Μπελογιάννης στάθηκε, όμως, ιδιαίτερα στον Παναγιώτη Χριστοφιλέα «Το μεγαλύτερο ρόλο τον παίζει ο προπονητής, ο οποίος είναι ένα δικό μας παιδί, του οφείλουμε συγχαρητήρια όλοι» τονίζοντας τόσο το ήθος και την αξιοπρέπειά του όσο και την προπονητική του αξία «Μακάρι να βγουν και άλλοι από την επαρχία προπονητές όπως ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας. Το ήθος του και την αξιοπρέπειά του την ξέρουμε και την προπονητική του κατάρτιση την είδαμε τώρα» Παράλληλα, έστειλε μήνυμα προς όσους βιάζονται να κρίνουν και να αμφισβητούν πριν ακόμη ολοκληρωθεί μια προσπάθεια. «Αρκεί να τον πιστέψουμε όλοι και όχι με την πρώτη να τον περιμένουμε στη γωνία».

«ΈΧΟΥΜΕ ΤΡΕΛΑΘΕΙ ΣΤΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΚΥΡΙΩΝ! ΚΑΝΤΕ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ!»

Από το ποδόσφαιρο, ο σχολιασμός πέρασε στο πολιτικό σκηνικό και στις κυβερνητικές εξαγγελίες για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Με αφορμή τις συζητήσεις για νέες συμφωνίες με τα σούπερ μάρκετ, ο Νίκος Μπελογιάννης εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι σε μια πρακτική που, όπως υποστηρίζει, επαναλαμβάνεται χωρίς να δίνει ουσιαστικές λύσεις. «Έχουμε τρελαθεί στις συμφωνίες κυρίων. Όλο συμφωνίες για το θεαθήναι».

Την ίδια ώρα, έστρεψε τα πυρά του και προς την αντιπολίτευση, κατηγορώντας την ότι αναλώνεται σε εσωτερικές αντιπαραθέσεις αντί να αναδεικνύει τα καθημερινά προβλήματα των πολιτών. «Αυτή τη στιγμή, ενώ κανείς θα περίμενε η αντιπολίτευση να βάλει κατά της κυβέρνησης για αυτά τα καθημερινά πράγματα, εδώ τσακώνεται η ΕΛ.ΑΣ και το ΠΑΣΟΚ μεταξύ τους για τις διαπιστώσεις, για τις τοποθετήσεις, για το τι είπε ο ένας και τι είπε ο άλλος», λέγοντας «Κάντε αντιπολίτευση!»

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην υπόθεση που αφορά δημοσιεύματα σχετικά με την Αμερικανίδα πρέσβη Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και επιχειρηματικά πρόσωπα στην Ελλάδα, εκφράζοντας ανησυχία για τις πιθανές προεκτάσεις της υπόθεσης στον επιχειρηματικό και ενεργειακό χώρο. «Εμάς εδώ μας αγγίζει αυτή η ιστορία, διότι ο ένας επιχειρηματίας που στοχοποιείται, όπως το είπε και ο ίδιος, είναι ο κύριος Εξάρχου με τον ΑΚΤΟΡΑ, ο οποίος – για να ξέρουμε και τι γίνεται – είναι η εταιρεία η οποία έχει πάρει το μεγάλο έργο Πύλος–Καλαμάτα. Και σε άλλα έργα συμμετέχει, και στο αντιπλημμυρικό νομίζω… Φαντάζεστε τι θα γίνει έτσι και σκάσει αυτή η ιστορία με τον ΑΚΤΩΡ, με τον κ. Εξάρχου, και δεν ξέρω τι θα γίνει, γιατί πολλά λένε και πολλά φημολογούνται, που ευχόμαστε μόνο και να μην σταματήσει ο δρόμος». Και στη συνέχεια διευκρίνισε «Εγώ βλέπω το δρόμο, παρόλα τα λεφτά που έχουν γίνει, στα 75 εκατομμύρια. Τα άλλα 75 εκατομμύρια που ζητάει, ξανά πήρε μπρος, κάτι πάει να γίνει και προχωράει. Ευχόμαστε να τελειώσει ο δρόμος. Δεν μας ενδιαφέρει τι θα γίνει. Ευχόμαστε να τελειώσει ο δρόμος». Παράλληλα, κάλεσε τους πολιτικούς εκπροσώπους της Μεσσηνίας να βρίσκονται σε εγρήγορση, παρακολουθώντας τις εξελίξεις που ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά έργα και επενδύσεις στην περιοχή. «Εδώ ο κόσμος καίγεται και ασχολούνται με κοκορομαχίες».

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΟΚΟΡΟΜΑΧΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΣΤΟΧΟ ΣΧΟΛΙΟ ΚΑΡΤΕΡΟΥ ΓΙΑ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ

Στο μέτωπο της αντιπολίτευσης, ο Νίκος Μπελογιάννης σχολίασε την ένταση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΑΣ, με αφορμή άρθρο του δημοσιογράφου Θανάση Καρτερού και τους χαρακτηρισμούς που χρησιμοποίησε για τον Νίκο Ανδρουλάκη. «Για εμένα είναι τελείως άστοχο. Αλλά κόβει αυτή τη στιγμή και κάποιες γραμμές οι οποίες μπορεί να υπήρχαν μεταξύ των δύο για να συγκυβερνήσει – λένε κάποιοι ότι τις κόβει, δεν τις κόβει», είπε και σημείωσε «Γιατί δεν πιστεύει κανένας αυτή τη στιγμή, ότι πίσω από το βλάκας του κ. Καρτερού -όσο και φίλος κι αν είναι με τον κ. Τσίπρα – ότι τον έβαλε ο κ. Τσίπρας να γράψει και να πει τον κ. Ανδρουλάκη βλάκα. Το μοναδικό πράγμα που δεν μπορεί να πει κανείς για τον Ανδρουλάκη, είναι να τον πει βλάκα. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα!», είπε.

Εκτιμώντας ότι «με την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, βλέπουμε ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη διαμάχη, μια πολύ μεγάλη παραφιλολογία στα ΜΜΕ(…) και η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή έχει ρίξει την μπάλα σε αυτούς». Ο Νίκος Μπελογιάννης επέκρινε τη συνολική εικόνα που παρουσιάζει η αντιπολίτευση, την ώρα που οι πολίτες βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρά οικονομικά προβλήματα. «Εδώ ο κόσμος καίγεται…»

«ΟΙ 120 ΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΠΙΑΝΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑΝ –ΣΚΕΤΗ ΤΟΚΟΓΛΥΦΙΑ!»

Ιδιαίτερα καυστικός ήταν ο Νίκος Μπελογιάννης για τις 120 δόσεις και τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται η συγκεκριμένη ρύθμιση. Οι εξαγγελίες δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των οφειλετών, ενώ οι όροι της ρύθμισης δεν προσφέρουν ουσιαστική διέξοδο σε όσους έχουν συσσωρευμένα χρέη προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. «Οι 120 δόσεις δεν πιάνουν κανέναν», είπε εστιάζοντας στο επιτόκιο, άσκησε σκληρή κριτική στους όρους αποπληρωμής. «120 δόσεις, αυτό που έκανε και με επιτόκιο 6% περίπου, εδώ μιλάμε για τοκογλυφία, σκέτη τοκογλυφία». Στη συνέχεια, συνέκρινε τους όρους των ρυθμίσεων που, όπως ανέφερε, προσφέρονται από εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων με εκείνους που προβλέπονται για τους οφειλέτες του Δημοσίου. «Οι servicers, τα λεγόμενα funds, όχι μόνο έχουν μικρότερο επιτόκιο, το οποίο είναι 2 με 3%, αλλά έχουν και κούρεμα. Έχουν και κούρεμα», και έθεσε το ζήτημα της άνισης μεταχείρισης των πολιτών «Και το κράτος το ίδιο βάζει τους πολίτες 6% για να πάνε να κάνουν ρύθμιση». Όπως είπε μια πραγματικά αποτελεσματική ρύθμιση θα έπρεπε να προβλέπει κούρεμα προσαυξήσεων και να αφορά ευρύτερες κατηγορίες οφειλετών, ακόμη και όσους είχαν ήδη ενταχθεί σε παλαιότερες ρυθμίσεις. «Οι 120 δόσεις, για να υπήρχαν, θα έπρεπε να υπήρχε και κούρεμα στις προσαυξήσεις. Να υπήρχε κούρεμα και να έπιανε όλους, μέχρι και αυτούς οι οποίοι έχουν κάνει και τις 12 δόσεις και τις 24».

Η κριτική του κορυφώθηκε με μια φράση που αποτυπώνει την αγανάκτησή του για την οικονομική κατάσταση «Ποιον κοροϊδεύουν; Έχουν επαφή με την πραγματικότητα; Ο κ. Μητσοτάκης επαφή με την πραγματικότητα;(…) Δεν θέλουν να αλλάξουν την κοινωνία. Θέλουν να βουλιάξει κι άλλο». Τι οικονομικοί εγκέφαλοι είναι αυτοί; Δεν βλέπουν ότι βουλιάζει η κοινωνία;» Επικαλούμενος στοιχεία της ΕΛΣΑΤ, ο Νίκος Μπελογιάννης ανέφερε ότι παρατηρείται διαφορετική εξέλιξη στις οφειλές προς τα funds και στις οφειλές του κράτους προς τα ασφαλιστικά ταμεία. «Από το 2019 έως το 2026 το χρέος προς τους servicers είχε μειωθεί κατά περίπου 20 δισ. ευρώ, ενώ οι οφειλές του κράτους προς τον ΕΦΚΑ και την ΑΑΔΕ είχαν αυξηθεί συνολικά κατά 27 δισ. ευρώ».

Παράλληλα, άσκησε κριτική στον τρόπο λειτουργίας του κυβερνητικού επιτελείου, θεωρώντας ότι δίνεται υπερβολικό βάρος στην επικοινωνιακή διαχείριση. «Ο βουλευτής Μεσσηνίας, ο κ. Μαντάς αντέδρασε και μετέφερε αυτό το κλίμα στο ίδιο το Μαξίμου. Δεν ξέρω εάν εισακούστηκε. Απ’ ότι φαίνεται δεν εισακούστηκε κανένας, τους βουλευτές της περιφέρειας δεν τους ακούει κανένας και το κλειστό κύκλωμα του Μαξίμου δεν αφήνει τίποτα. Πανηγυρίζει επικοινωνιακά για όλα». Και επανέφερε το ερώτημα που διατρέχει ολόκληρη την παρέμβασή του: «Δεν έχουν επαφή με την πραγματικότητα».

Η ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΟΥΝ

Σε μέιζον ζήτημα για την Ελληνική κοινωνία έχει εξελιχθεί το στεγαστικό, στο οποίο προχώρησε η κουβέντα αλλά και στις συνέπειες που έχει για τους νέους ανθρώπους. Ο Νίκος Μπελογιάννης αναφέρθηκε στις δηλώσεις του πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Μπούρα ο οποίος περιέγραψε την περίπτωση 484 επιτυχόντων φοιτητών που δεν προχώρησαν στην εγγραφή τους, καθώς και δέκα περιπτώσεις που αφορούσαν την Ιατρική Σχολή. Στάθηκε ιδιαίτερα στις προσπάθειες που καταβάλλουν οι μαθητές για να εισαχθούν σε ένα πανεπιστημιακό τμήμα και στο οικονομικό βάρος που καλούνται να σηκώσουν οι οικογένειές τους. «Καταλαβαίνετε κάποιο παιδί πόσο διάβασμα πρέπει να κάνει, τι πρέπει να πληρώσει σε φροντιστήρια, τι πρέπει να κάνει για να μπει στην Ιατρική;», είπε και συνέχισε: «Και αυτά τα παιδιά δεν μπορέσαν να πάνε να σπουδάσουν, να εγγραφούν στο Πανεπιστήμιο, γιατί τα ενοίκια είναι απλησίαστα και δεν μπορούν να πληρώσουν άλλα λεφτά. Δεν θα έχουν οι γονείς τους να πληρώσουν άλλα λεφτά. Δηλαδή, ποιοι πρέπει να σπουδάζουν; Πρέπει να σπουδάζουν μόνο οι πλούσιοι; Τι ξεφτίλα της κοινωνίας, τι ντροπή είναι αυτό!»

Συνεχάρη τον πρύτανη κ. Μπούρα – με τον οποίο όπως σημείωσε υπήρξαν συμμαθητές – για την ανάδειξη του προβλήματος, υπογραμμίζοντας ότι το κόστος στέγασης απειλεί να μετατρέψει την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση σε προνόμιο όσων διαθέτουν οικονομική άνεση. Το στεγαστικό, όπως τόνισε, δεν αφορά μόνο τους φοιτητές, αλλά και τους εργαζόμενους που καλούνται να υπηρετήσουν σε περιοχές μακριά από τον τόπο κατοικίας τους. Ειδική αναφορά στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, οι οποίοι πρέπει να μετακινηθούν και να βρουν κατοικία στη Μεσσηνία, έχοντας να αντιμετωπίσουν υψηλά ενοίκια και περιορισμένα εισοδήματα. «Πώς θα έρθει να μείνει στη Μεσσηνία με 900 ευρώ; Πού ζείτε;» Και με εμφανή αγανάκτηση αναρωτήθηκε: «Πώς θα ζήσει ο άλλος; Πού ζείτε εσείς;»

Ο Νίκος Μπελογιάννης συνέδεσε το ίδιο πρόβλημα και με τη λειτουργία του Νοσοκομείου Καλαμάτας, αναφερόμενος στη Γυναικολογική Κλινική και στις δυνατότητες εκπαίδευσης νέων μαιών. Αφού εξέφρασε την εκτίμησή του για το έργο της κλινικής και του επικεφαλής της, Γιώργου Πετράκου, ανέφερε ότι νέες μαίες επιθυμούν να μεταβούν στην Καλαμάτα για να εκπαιδευτούν, αλλά αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στην εξεύρεση κατοικίας. «Οι κοπέλες οι οποίες είχαν τρελαθεί να έρθουν στην Καλαμάτα για να κάνουν εκπαίδευση, να κάνουν πρακτική, δεν μπορέσαν να έρθουν διότι τα ενοίκια είναι απλησίαστα στην Καλαμάτα».

ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

Περνώντας στα ζητήματα του Δήμου Καλαμάτας, ο Νίκος Μπελογιάννης αναφέρθηκε θετικά στο Φεστιβάλ Χορωδιών, συγχαίροντας τον δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο και όλους όσοι συνέβαλαν στη διοργάνωση. Όπως σημείωσε, η εκδήλωση προσέφερε σημαντική προβολή στην πόλη και έφερε κόσμο στην Καλαμάτα σε μια περίοδο κατά την οποία η κίνηση είναι συνήθως περιορισμένη. «Συγχαρητήρια στον κ. Βασιλόπουλο και στη ΦΑΡΙΣ, στον κ. Δρούγα οι οποίοι εκτέλεσαν μια τέτοια δύσκολη αποστολή, διοργάνωση, με τον καλύτερο τρόπο». Θετικά σχόλια έκανε επίσης για τις διοργανώσεις και τις εκδηλώσεις που προγραμματίζονται στην πόλη. «Συγχαρητήρια και στον ΟΕΒΕΣ γι΄ αυτό που κάνει το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Είναι πολύ μεγάλη εκδήλωση», είπε και συνέχισε «όπως φυσικά και την ΚΕΔΕ. Να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κ. Καφαντάρη που πίεσε από τη θέση του για να έρθει εδώ το συνέδριο», αναγνωρίζοντας τη σημασία τους για την εξωστρέφεια, τον πολιτισμό και την τοπική οικονομία.

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΣΧΕΔΙΟ… ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

Στην κουβέντα και η πρόσφατη έντονη νεροποντή που προκάλεσε πλημμυρικά φαινόμενα σε αρκετά σημεία της πόλης. Ένα πρόβλημα που έρχεται στο προσκήνιο καθώς ο χειμώνας πλησιάζει με τον Νίκο Μπελογιάννη να φέρνει στο φως μια ανησυχητική διάσταση ένεκα και των αναπλάσεων «Μου απεκάλυψε ένας μηχανικός, πολύ ψηλά ιστάμενος στον δήμο, ότι αυτές οι αναπλάσεις δεν έχουν κονδύλι για τα υδραυλικά, δηλαδή για αποχέτευση και τέτοια. Ρίχνουν τα πλακάκια και δεν τους ενδιαφέρει πού θα πάνε τα νερά. Η πόλη βούλιαξε μέσα σε δεκαπέντε-είκοσι λεπτά. Τι έγινε;». Ο κ. Μπελογιάννης έθεσε επίσης ερωτήματα για την προέλευση των μελετών των αναπλάσεων «Μας δώσαν τις αναπλάσεις από το γραφείο του κ. Μπακογιάννη, όχι του κ. Μπακογιάννη του δημάρχου, του καθηγητή του κ. Μπακογιάννη», είπε και συνέχισε «Τα σχέδια και τα λεφτά τα οποία εκταμιεύονται κατευθείαν από το Υπουργείο Εσωτερικών(…) έρχονται από τα Τρίκαλα, αλλά από εκεί είναι μια εταιρεία η οποία, κάθε άλλο παρά ψέματα, από ό,τι μαθαίνω, τη διευθύνει ο κ. Μπακογιάννης σαν καθηγητής, κάποιοι μαθητές του λέει και τέτοια. Ισχύουν αυτά τα πράγματα; Ισχύουν αυτά τα πράγματα;». Απευθυνόμενος εν συνεχεία στον αρμόδιο αντιδήμαρχο έθεσε το εξής ερώτημα «Ερωτώ τον κ. Κουτραφούρη, έβρεξε για 20 λεπτά και βούλιαξε όλη η πόλη; Τι γεμίσατε τον τόπο με πλακάκια;»

Στο επίκεντρο και η σοβαρή έλλειψη θέσεων στάθμευσης ιδιαίτερα στο κέντρο της πόλης. «Καλά κάνατε με τα πλακάκια, η πόλη είναι όμορφη. Μα που είναι οι θέσεις στάθμευσης;(…) Έχετε κάνει κάποιο σχέδιο ή πλακώσατε εκεί πέρα τα πλακάκια και γεμίσαν τον τόπο;» Αναγνώρισε ότι γίνονται προσπάθειες για τη δημιουργία ή την αξιοποίηση χώρων στάθμευσης, όπως η πιο πρόσφατη παρέμβαση επί της οδού Αθηνών, υποστήριξε ωστόσο ότι απαιτείται συνολικός σχεδιασμός και όχι αποσπασματικές κινήσεις. «Ποιος θα πάει εκεί να παρκάρει; Έχετε κάποιο σχέδιο; Γεμίσατε τον τρόπο κυβόλιθους και πλακάκια; Πρέπει να βρείτε λύση με τα πάρκινγκ χθες, όχι αύριο!».