Τα τρία φυτά που αν φυτέψετε τον Μάρτιο, θα γεμίσουν με χρώμα τον κήπο σας

Σε αυτήν την περίοδο του χρόνου, πολλοί διστάζουν ακόμη να φυτέψουν το οτιδήποτε. Ωστόσο, με μερικές προσεκτικά επιλεγμένες επιλογές φυτών, μπορεί κανείς να μεταμορφώσει την εμφάνιση ενός μπαλκονιού, μιας βεράντας ή ολόκληρου κήπου μόλις έρθουν οι όμορφες μέρες.

Το ζητούμενο δεν είναι μόνο αισθητικό, καθώς πρόκειται επίσης για φυτά που μπορούν να ευδοκιμήσουν μακροπρόθεσμα, χωρίς να απαιτούν συνεχή φροντίδα.

Δεν κοιτάζουμε μόνο μία τέλεια εικόνα

Ορισμένοι επαγγελματίες κηπουροί προτείνουν να δίνεται προτεραιότητα σε ανθεκτικά είδη, προσαρμοσμένα σε κάθε εποχή και ωφέλιμα για τη βιοποικιλότητα. Να σημειώσουμε βέβαια, ότι η επιλογή των κατάλληλων λουλουδιών δεν περιορίζεται μόνο στο χρώμα. Η ισορροπία ενός κήπου βασίζεται επίσης στην ποικιλία των σχημάτων, του ύψους και των υφών. Ο συνδυασμός διαφορετικών φυτών δημιουργεί βάθος και αποφεύγουμε την υπερβολικά τέλεια μονόχρωμη εικόνα, χωρίς ποικιλία. Αυτή η προσέγγιση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε παρτέρια, αλλά λειτουργεί εξίσου καλά και σε γλάστρες ή ζαρντινιέρες.

