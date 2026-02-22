Κλιματική Αλλαγή: Η επισιτιστική ανασφάλεια μας χτυπάει την πόρτα

Με την κλιματική αλλαγή να λειτουργεί ως «πολλαπλασιαστής απειλών» οι δείκτες της παγκόσμιας επισιτιστικής πίεσης αποτελούν το «θερμόμετρο» με το οποία οι διεθνείς οργανισμοί παρακολουθούν την επάρκεια, την προσβασιμότητα και τις τιμές των τροφίμων παγκοσμίως.

Με βάση τα δεδομένα η κατάσταση παρουσιάζει μια εικόνα εύθραυστης σταθερότητας: ενώ οι διεθνείς τιμές υποχωρούν ελαφρώς, η πίεση παραμένει σε επίπεδα ρεκόρ λόγω συγκρούσεων και κλιματικής αλλαγής ενώ τα σενάρια που κυκλοφορούν μέχρι το τέλος του αιώνα δεν είναι πάντα ευοίωνα.

«Κλειδί» οι βροχοπτώσεις και η άνοδος της θερμοκρασίας

Δεδομένου πως εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο υποφέρουν από επισιτιστική ανασφάλεια απαιτούνται έγκαιρες προληπτικές ενέργειες οι οποίες εξαρτώνται και από την ικανότητα της πρόβλεψης.

Τα περισσότερα υπάρχοντα μοντέλα απαιτούν εκτεταμένα δεδομένα που δυσχεραίνουν την εφαρμοσιμότητά τους στο χρόνο και στο χώρο.

Η μελέτη που εκπονήθηκε από διεθνή ομάδα ερευνητών και δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Scientific Reports με τίτλο «Climate and socioeconomic pathways shape future exposure to food crises», αναδεικνύει ότι ακόμη και βασικές κλιματικές μεταβολές, όπως η μείωση των βροχοπτώσεων και η άνοδος της θερμοκρασίας, μπορούν να προβλέψουν την εμφάνιση επισιτιστικών κρίσεων.