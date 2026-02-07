Ταξίδι πάνω από τα σύννεφα -Αυτός είναι ο μοναδικός δρόμος στην Ελλάδα που ξεπερνά τα 1.900 μέτρα υψόμετρο [βίντεο]

Ο Αυχένας του Μπάρου έχει το προνόμιο να διαθέτει τον υψηλότερο δρόμο στην Ελλάδα, ο οποίος βρίσκεται σε υψόμετρο 1.904 μέτρων και είναι προικισμένος με ατελείωτη ομορφιά.

Πέρα από τις μαγευτικές αμμουδιές με τα κρυστάλλινα νερά, η χώρα μας βρίθει και από ορεινούς θησαυρούς που σε προσκαλούν να τους εξερευνήσεις, ανταμείβοντάς σε με μοναδικές εικόνες που συνθέτουν μια μεθυστική εμπειρία.

Πλούσιο σε κάλλος είναι και το υψηλότερο σημείο όπου μπορεί να οδηγήσει κανείς εντός της Ελλάδας. Σε υψόμετρο 1.904 μ. από την επιφάνεια της θάλασσας, ο Αυχένας του Μπάρου που δεσπόζει στη νότια πλευρά της Πίνδου, αποτελεί το υψηλότερο ασφαλτοστρωμένο οδικό πέρασμα της χώρας μας και συνδέει οδικώς τη Θεσσαλία με την Ήπειρο.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του carandmotor.gr πατώντας εδώ