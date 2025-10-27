Τεχνητή Νοημοσύνη: Πώς ενισχύει τις κυβερνοεπιθέσεις

Συναγερμός έχει σημάνει σε μεγάλες αμερικάνικες εταιρείες, σύμφωνα με το Axios, αφού χάρη στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) χάκερς είναι πιο κοντά στην πραγματοποίηση κυβερνοεπιθέσεων που θα είναι πιο γρήγορες, πιο έξυπνες και πιο στοχευμένες.

Σύμφωνα με την Threat Intelligence Group, κακόβουλοι χάκερς επιδιώκουν να χρησιμοποιήσουν νόμιμα εργαλεία hacking

Αυτές οι επιθέσεις θα μπορούσαν να σταματήσουν την παραγωγή σε εργοστάσια, να θέσουν εκτός λειτουργίας νοσοκομεία ή να ελέγξουν δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας — και όλα αυτά πριν καν κάποιος συνειδητοποιήσει ότι κάτι δεν πάει καλά, όπως γράφει το αμερικάνικο μέσο.

Οι εξελίξεις στον τομέα της παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης δίνουν στους χάκερ τη δυνατότητα να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους και να αυτοματοποιήσουν τμήματα της αλυσίδας επιθέσεων.

Τόσο η OpenAI όσο και η Anthropic έχουν ήδη βρει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι εχθροί κρατών και εγκληματίες του κυβερνοχώρου χρησιμοποιούν τα μοντέλα τους για να γράφουν κώδικα και να κάνουν έρευνα για τις επιθέσεις τους.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ