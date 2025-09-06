Τελευταία Νέα
Τελειώνουν τα 130 χλμ./ώρα στην Εθνική Οδό –Ποιο θα είναι το νέο όριο, πότε και πού θα εφαρμοστεί

Σημαντικές αλλαγές στα όρια ταχύτητας στους αυτοκινητόδρομους και τις εθνικές οδούς φέρνει νέα απόφαση ευρωπαϊκής χώρας, η οποία σπάει το «φράγμα» των 130 χλμ./ώρα.

Η απόφαση για την ρύθμιση της ταχύτητα στους αυτοκινητόδρομους παραμένει αρμοδιότητα κάθε κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού, προς το παρόν, έχει αποφευχθεί η υιοθέτηση ενός κοινού πλαισίου. Έτσι, κάθε χώρα ακολουθεί τη δική της πολιτική, γεγονός που εξηγεί γιατί τα όρια ταχύτητας διαφέρουν σημαντικά από κράτος σε κράτος.

Ο γενικός κανόνας θέλει τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη να ορίζουν ως ανώτατο όριο τα 120-130 χλμ./ώρα. Παρόμοια είναι η κατάσταση και στην Ελλάδα, όπου ο νέος ΚΟΚ προβλέπει ανώτατο όριο στα 130 χλμ./ώρα σε αυτοκινητόδρομο ή εθνική οδό. Το ίδιο ισχύει και σε χώρες όπως η Κροατία, η Σλοβακία, η Ρουμανία, το Λουξεμβούργο, η Σλοβενία, η Ουγγαρία και η Αυστρία.

Ωστόσο, υπάρχουν κράτη που ακολουθούν διαφορετικές προσεγγίσεις. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, η πολιτεία έχει αποφασίσει τα όρια να μειώνονται αν βρέχει ή αν υπάρχει ομίχλη, ενώ στη Γερμανία, στην περίφημη Autobahn, δεν υπάρχει θεσμοθετημένο ανώτατο όριο, παρά μόνο σύσταση για μέγιστη ταχύτητα στα 130 χλμ./ώρα. Αντίθετα, χώρες όπως η Εσθονία είναι πολύ πιο συντηρητικές, με το όριο να περιορίζεται σε μόλις 90 χλμ./ώρα, ενώ στην Ελβετία συζητείται ακόμη και η μείωση στα 80 χλμ./ώρα σε όλους τους δρόμους του οδικού δικτύου, ανάλογα τα επίπεδα κυκλοφοριακής συμφόρησης και τις καιρικές συνθήκες.

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.carandmotor.gr πατώντας ΕΔΩ 

