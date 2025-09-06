Athens Flying Week 2025, εντυπωσιακό αεροπορικό show στην Τανάγρα (video)

Το Σαββατοκύριακο αυτό το μεγαλύτερο αεροπορικό σόου συγκεντρώνει δικαίως κόσμο και όλα τα βλέμματα στην Τανάγρα, για το μεγαλύτερο αεροπορικό υπερθέαμα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Το Athens Flying Week 2025 επιστρέφει για να κόψει ανάσες με Rafale και Eurofighter Typhoon. Aπό την φετινή επίδειξη δεν θα λείψουν τα Demo Teams της Πολεμικής Αεροπορίας, να μοιράζουν συγκινήσεις και αδρεναλίνη. Μαζί τους, θα πετάξουν και τα F-16 Viper, τα Rafale, τα Mirage 2000-5, τα καινούργια Μ-346 και τα θρυλικά F-4 Phantom.

Χιλιάδες φίλοι της αεροπορίας αναμένεται να κατακλύσουν αυτό το διήμερο την έδρα της 114 Πτέρυγας Μάχης, για να ζήσουν μια καθηλωτική εμπειρία με μαχητικά της Πολεμικής Αεροπορίας, σύγχρονα και παλαιότερα, αλλά και πτητικά μέσα όλων των Ενόπλων Δυνάμεων