Τέλος οι παραδοσιακές πινακίδες κυκλοφορίας στα αυτοκίνητα -Πώς θα είναι οι νέες

Η έλευση των νέων ψηφιακών πινακίδων κυκλοφορίας για τα αυτοκίνητα φέρνουν νέα δεδομένα στην ασφάλεια και την επικοινωνία μεταξύ των οχημάτων.

Σε μια νέα ψηφιακή εποχή έχει εισέλθει ο κλάδος των μεταφορών σε ορισμένες πολιτείες των Η.Π.Α., οι οποίες πλέον δίνουν τη δυνατότητα σε όλους τους κατόχους οχημάτων να αντικαταστήσουν τις παραδοσιακές πινακίδες κυκλοφορίας με τάμπλετ που απεικονίζουν τον αριθμό κυκλοφορίας σε ψηφιακή μορφή.

Σημειώνεται ότι το πρώτο βήμα για τη χρήση των «ηλεκτρονικών πινακίδων» στην Καλιφόρνια είχε γίνει το 2013, με την χρήση τους να επιτρέπεται το 2018, αλλά για περιορισμένο αριθμό οχημάτων.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του carandmotor.gr πατώντας εδώ