Γυρίζουν χιλιόμετρα σε ένα λεπτό – Το κόλπο για να εξαπατούν τους οδηγούς

Η εύκολη παραποίηση των χιλιομέτρων στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα γίνεται όλο και πιο συχνή. Ποια η πιο πρόσφατη τάση των επιτήδειων της αγοράς.

Η παραποίηση των χιλιομέτρων σε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο έχει πλέον μετατραπεί σε διαδικασία-ρουτίνας, αφού η ταχύτατη εξέλιξη των τεχνολογιών αυτοκινήτου, αλλά και των ψηφιακών εργαλείων γενικότερα, έχει απλοποιήσει σε μεγάλο βαθμό διαδικασίες που παλιότερα απαιτούσαν εξειδικευμένες γνώσεις ή πολύπλοκο εξοπλισμό. Νέα απόδειξη αποτελεί ένα βίντεο που δημοδιεύτηκε στο TikTok, όπου δείχνει πώς, χρησιμοποιώντας ένα απλό tablet, μπορεί κανείς να αφαιρέσει 180.000 χλμ από το κοντέρ ενός αυτοκινήτου σε μόλις… 39 δευτερόλεπτα.

