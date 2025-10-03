Παύλος Ασλανίδης: «Πάμε σε δίκη… παρωδία, όλα όσα γίνονται είναι κατάντια για τη χώρα, ζητάμε την αλήθεια για τα παιδιά μας» (video)

Δυόμιση χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών οι γονείς συνεχίζουν με όλες τους τις δυνάμεις να αναζητούν την αλήθεια και να ζητούν δικαιοσύνη σε ένα έγκλημα δίχως… τιμωρία. Τα εμπόδια σε αυτή την αυτονόητη για την κανονικότητα μιας χώρας πολλά.

Συγκλονίζουν τα όσα ανέφερε μιλώντας στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων της τηλεόρασης BEST ο Παύλος Ασλανίδης πατέρας θύματος κάνοντας λόγο για προσπάθεια παρεμπόδισης και… χειραγώγησης της δικαιοσύνης. «Το ξέρουμε όλοι ότι η εκάστοτε κυβέρνηση στην Ελλάδα ελέγχει τη δικαιοσύνη, αφού αυτοί ορίζουν τους ανώτατους δικαστικούς. Αυτό, δυστυχώς, συμβαίνει, γιατί δεν υπάρχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη και υπάρχει κι αυτό το κατάπτυστο άρθρο 86 που επισήμανε πρώτα η κυρία Κοβέσι… Δηλαδή περιμέναμε μια από Ευρωπαίες Εισαγγελείς να έρθει εδώ για να πει τα αυτονόητα που τα γνωρίζουμε και δυστυχώς εδώ και τόσα χρόνια δεν έχουν αλλάξει. Με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτή η διαφθορά, η διαφθορά να προκαλεί τα εγκλήματα, να υπάρχει ατιμωρησία και να συνεχίζεται».

Στον απόηχο των όσων δήλωσε η Ευρωπαία Επίτροπος και των όσων διαμορφώνονται για τη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης ο Παύλος Ασλανίδης σημείωσε: «Τα δεδομένα που ξαφνικά αποφάσισε αυτή η… υποτιθέμενη δικαιοσύνη όπως την ονομάζουμε να ξεκινήσει την δίκη, δεν έχει βάλει το Υπουργείο Μεταφορών καθόλου. Δηλαδή είναι σαν να μην υπήρχε Υπουργείο Μεταφορών. Οι λόγοι είναι που προφασίζουν για να μην πάνε στους γραμματείς για να μην φτάσουν ποτέ στον Καραμανλή. Δεν είναι στο κάδρο η Hellenic Train η εταιρεία που έχει πάρει τα δικαιώματα της μετακίνησης του επιβατικού κοινού στην Ελλάδα. Απαράδεκτο και αυτό. Δεν υπάρχει ούτε ένα κατηγορητήριο. Και το κυριότερο είναι για τα 27 θύματα που τα περισσότερα και τα ακούσαμε ήταν ζωντανά και καήκανε από την έκρηξη. Δεν υπάρχει κατηγορητήριο κανένα για την έκρηξη και τη φωτιά. Και αυτό που ζητάμε ο Πάνος, και το έχω ζητήσει εγώ άλλες δύο φορές στη δικαιοσύνη και πριν ένα χρόνο έχω κάνει δύο αιτήματα, τώρα είναι το τρίτο, είναι να μας δώσουνε επιτέλους την αιτία θανάτου. Ένας γονιός οφείλει να γνωρίζει να το πω έτσι πολύ απλά… Δηλαδή πάμε σε μια δίκη χωρίς κατηγορούμενους για την έκρηξη και τη φωτιά».

Ο κ. Ασλανίδης μίλησε για μια προσπάθεια να μην φτάσουν οι ευθύνες στις πραγματικές τους διαστάσεις, αλλά και στα πολιτικά πρόσωπα στεκόμενος και στα πορίσματα. «Εδώ στα Τέμπη γιατί έγιναν οι ταυτοποιήσεις μέσα σε τέσσερις μέρες υποτιθέμενες. Χωρίς να πάνε οι ιατροδικαστές. Δεν έχουν πάει οι ιατροδικαστές στο χώρο του εγκλήματος. Μάζευαν τα κομμάτια οι πυροσβέστες. Ό,τι έμεινε από τις φαγάνες που πήγαν πρώτα. Και ακόμα μιλάμε τώρα για δίκες που θα είναι παρωδίες» υπογράμμισε για να αναφέρει για τα όσα βήματα στις προσπάθειες των γονιών «…Δεν μας ακούνε καθόλου. Γι’ αυτό μιλάμε ότι η δικαιοσύνη η ανώτερη καθοδηγείται. Και έχουμε και ένα υπουργό δικαιοσύνης που περιφέρεται στα κανάλια περιφερόμενος θίασος και μιλάει για ότι είμαστε για τα μπάζα ότι τέρμα τα κλάματα για τα Τέμπη και επιτίθεται συνέχεια σε γονείς που χάσανε τα παιδιά τους. Αν αυτό δεν είναι κατάντια για τη χώρα, τι είναι;»