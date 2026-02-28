Τέμπη, τρία χρόνια μετά | Συλλαλητήρια σε κάθε γωνιά της Πελοποννήσου και ένα αίτημα… δικαιοσύνη

Τρία χρόνια συμπληρώνονται από τις 28 Φεβρουαρίου 2023, ημερομηνία της τραγωδίας των Τεμπών, που σημάδεψε μια ολόκληρη κοινωνία. Τρία χρόνια μετά, οι πολίτες αναμένεται να ξανακατέβουν μαζικά στους δρόμους και τα αιτήματα για αλήθεια, δικαιοσύνη, καμία συγκάλυψη και ασφαλείς σιδηροδρόμους να ακουστούν ξανά ηχηρά.

Στις συγκεντώσεις σε όλη τη χώρα καλεί ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, που όπως σημειώνει «όλα αυτά τα χρόνια και ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα κάνει μεγάλη προσπάθεια να αναδείξει τις πραγματικές αιτίες που οδήγησαν στο έγκλημα και όλους τους ενόχους, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται! Τα Τέμπη δεν ήταν μια κακιά στιγμή. Ήταν έκφραση μιας απάνθρωπης πολιτικής, που μπροστά στην ανταποδοτικότητα και στο κέρδος δεν λογαριάζει ούτε την ανθρώπινη ζωή, που γεννά και συγκαλύπτει εγκλήματα. Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών απευθύνει κάλεσμα για συμμετοχή στις μεγάλες συγκεντρώσεις μαζί με τα Εργατικά Κέντρα και τα Σωματεία Εργαζομένων, τους Φοιτητικούς Συλλόγους, τους μαζικούς φορείς σε όλη την Ελλάδα. Για να δυναμώσει η φωνή μας ακόμα περισσότερο. Για να δυναμώσει ο αγώνας μας για την πραγματική δικαίωση. Για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη!».

Συγκεντρώσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν σε κάθε γωνιά της Πελοποννήσου. Μείνετε συντονισμένοι για τις εξελίξεις…