ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

1ο Τουρνουά Πινγκ Πονγκ των ΚΔΑΠ του Δήμου Καλαμάτας

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026 το 1ο Τουρνουά Πινγκ Πονγκ των ΚΔΑΠ Δήμου Καλαμάτας και Κ.Ε. Φάρις, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας.

Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που προάγουν τον αθλητισμό και καλλιεργούν στα παιδιά τις αξίες της ευγενούς άμιλλας, της συνεργασίας, της πειθαρχίας και του σεβασμού προς τον συναθλητή. Οι μικροί συμμετέχοντες αγωνίστηκαν με ενθουσιασμό, αγωνιστικότητα και ήθος, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι ο αθλητισμός αποτελεί βασικό πυλώνα της ολόπλευρης ανάπτυξης και της κοινωνικοποίησής τους.

Οι αγώνες διεξήχθησαν σε τρεις ηλικιακές κατηγορίες (γκρουπ), με κάθε παιδί να αγωνίζεται απέναντι σε τρεις διαφορετικούς αντιπάλους από την κατηγορία του. Συνολικά συμμετείχαν 26 παιδιά.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Νήπιο – Α’ Δημοτικού (6 συμμετοχές)
1η θέση – Χρυσό μετάλλιο: Κωνσταντίνος Σπανός
2η θέση – Αργυρό μετάλλιο: Δημήτρης Τσουκαλάς
3η θέση – Χάλκινο μετάλλιο: Δέσποινα Νικολοπούλου

Β’ – Γ’ Δημοτικού (8 συμμετοχές)
1η θέση – Χρυσό μετάλλιο: Θοδωρής Πουλάκος
2η θέση – Αργυρό μετάλλιο: Αχιλλέας Κανελλόπουλος
3η θέση – Χάλκινο μετάλλιο: Αλέξανδρος Κρακούλι

Δ’ – Ε’ – ΣΤ’ Δημοτικού (12 συμμετοχές)
1η θέση – Χρυσό μετάλλιο: Νικόλαος Καρράς
2η θέση – Αργυρό μετάλλιο: Παναγιώτης Θεοχάρης
3η θέση – Χάλκινο μετάλλιο: Άγγελος Μανιάτης

Στο τέλος της διοργάνωσης, οι υπεύθυνοι κ. Νίκος και Δημήτρης Λυμπερόπουλος απένειμαν αναμνηστικά διπλώματα και επαίνους σε όλους τους συμμετέχοντες, επιβραβεύοντας τη συμμετοχή, την προσπάθεια και το αθλητικό τους πνεύμα.

