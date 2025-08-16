Τετραήμερη εργασία και 6ωρο στις προτιμήσεις των εργαζομένων για το καλοκαίρι – Κερδίζουν έδαφος οι Early Fridays

Έντονο εργασιακό στρες βιώνουν 8 στους 10 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, περιμένοντας το καλοκαίρι και την πολυπόθητη άδεια για ουσιαστικές «ανάσες». Τι γίνεται όμως τις υπόλοιπες ημέρες του καλοκαιριού που εργάζονται στο γραφείο, ή δεν έχουν την δυνατότητα να πάρουν άδεια λόγω εποχικής εργασίας; Έρευνα του kariera.gr για το ποιες παροχές θα ήθελαν να έχουν στο γραφείο τους οι ιδιωτικοί υπάλληλοι κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών, αποκάλυψε πως η ανάγκη για καλύτερες παροχές κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών αναδεικνύεται έντονα. Πιο συγκεκριμένα:

το 42% των εργαζομένων να δηλώνει ότι θα προτιμούσε να λαμβάνει περισσότερες ημέρες άδειας

Το 36% θα επέλεγε την ευελιξία για τηλεργασία

το 18% θα ήθελε να λάβει vouchers (κουπόνια) για διακοπές

το 3% θεωρεί σημαντικές τις ομαδικές εξορμήσεις και τις εταιρικές εκδηλώσεις.

Σε σχέση με το ιδανικό καλοκαιρινό ωράριο, οι ερωτηθέντες δείχνουν ξεκάθαρα την προτίμησή τους στην τετραήμερη εργασία, με το 66% να την επιλέγει ως ιδανική λύση. Το 14% θα ήθελε ένα πενθήμερο πρόγραμμα με 6ωρη απασχόληση, ενώ το 12% επιλέγει την πρακτική των Early Fridays (οι εργαζόμενοι φεύγουν νωρίτερα από το γραφείο την Παρασκευή). Τέλος, το 9% εκφράζει προτίμηση για ευέλικτο ωράριο εντός της ημέρας.

Στο ερώτημα πώς διαχειρίζεται η εταιρεία τους το άγχος και τον μεγάλο όγκο εργασίας το καλοκαίρι, η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων, δηλαδή το 82%, απάντησε ότι δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη ή ειδική μέριμνα από την πλευρά των εργοδοτών. Μόλις το 8% ανέφερε ότι προσφέρονται διαλείμματα και χώροι ξεκούρασης, το 6% ότι λαμβάνει χρηματικό bonus και επιβραβεύσεις, ενώ ένα μικρό ποσοστό, μόλις 4%, τόνισε ότι παρέχεται επιπλέον υποστήριξη ή εκπαίδευση.