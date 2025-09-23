Θ. Δαβάκης: «Ο Ερντογάν με τα όσα λέει προσβάλει τη διεθνή νομιμότητα και το αίσθημα του διεθνούς δικαίου – Οι Ένοπλες Δυνάμεις ανά πάσα στιγμή είναι έτοιμες…» (video)

Οι προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου προέδρου που μιλώντας αυτή τη φορά από το βήμα του ΟΗΕ έκανε λόγο για “Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου” καλώντας τη διεθνή κοινότητα να την αναγνωρίσει(!), δεν έρχονται ως …κεραυνός εν αιθρία. Αντιθέτως αποτελούν μια… πάγια θέση της Τουρκίας που συνεχίζει την διεκδικητική της ρητορική.

«Συνήθης, εδώ και 50 χρόνια, μισό αιώνα η τουρκική πρακτική να προσπαθεί να νομιμοποιήσει πράγματα τα οποία δεν μπορούν να νομιμοποιηθούν. Τα αποτελέσματα της τουρκικής χρήσης βίας στην Κύπρο δεν συνάδουν ούτε με το ευρωπαϊκό ούτε με το διεθνές κεκτημένο και η λύση του Κυπριακού, όλοι ξέρουμε, όλοι γνωρίζουμε ότι πρέπει να είναι πάντοτε συμβατή και με το διεθνές δίκαιο και με τη λογική του χάρτη του ΟΗΕ», δήλωσε ο Θανάσης Δαβάκης στην τηλεόραση Best. Υπενθυμίζοντας ότι το ανώτατο συμβούλιο του ΟΗΕ «έχει βγάλει σειρά σχετικών αποφάσεων για την παράνομη κατοχή του Βορείου Τμήματος της Κύπρου», ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε πως «ο κ. Ερντογάν με αυτά που λέει προσβάλει τη διεθνή νομιμότητα και τη διεθνή κοινότητα και κυρίως το αίσθημα του δικαίου και του διεθνούς δικαίου».

Μετά τις τουρκικές αναγγελίες για έρευνες του «Πίρι Ρέις», η άσκηση ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων διεξάγεται, από τον Έβρο και σε όλο το Αιγαίο επιδεικνύει αποφασιστικότητα και ετοιμότητα αποτροπής. «Οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας ανά πάσα στιγμή είναι έτοιμες να υπερασπιστούν την εδαφική ακεραιότητα και την ανεξαρτησία της χώρας… Είναι εξοπλισμένες περισσότερο από ποτέ με σύγχρονα όπλα, με ένα αίσθημα ενότητας και ασφάλειας πρωτόγνωρο και πιστεύω ότι αυτά αποτελούν εγγύηση και της εθνικής μας ασφάλειας και του αμυντικού χώρα μας. Οποτεδήποτε χρειαστεί, που εύχομαι να μην χρειαστεί ποτέ, αλλά όποτε χρειαστεί οι Ένοπλες Δυνάμεις θα είναι εκεί» είπε με στόμφο ο κ. Δαβάκης.

«ΣΤΕΓΑΣΤΗΚΕ» Ο ΆΪ – ΛΙΑΣ ΤΟΥ ΤΑΫΓΕΤΟΥ

Στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς των Ενόπλων Δυνάμεων προς τις τοπικές κοινωνίες, η Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (ΔΙΚΑΦΚΑ) ολοκλήρωσε χθες τις εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης του Προφήτη Ηλία στην κορυφή του Ταΰγετου. Με αφορμή το γεγονός αυτό, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας και Βουλευτής Λακωνίας, Θανάσης Δαβάκης δήλωσε: «Οι ένοπλες δυνάμεις ήταν εκεί όπως είναι παντού όπου μπορούν να στηρίξουν την ελληνική κοινωνία και φυσικά και τοπόσημα όπως ο προφήτης Ηλίας τον Ταΰγετο, τοπόσημα τα οποία είναι και για τη Μεσσηνία και για τη Λακωνία και για όλη την Πελοπόννησο» είπε συγχαίροντας «την διοίκηση κατασκευών και φυσικών καταστροφών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και τους ανθρώπους που δούλεψαν υπό αντίξοες συνθήκες και να τους πω ότι πράγματι συμβάλλαμε και στην ιστορική μνήμη και στο θρησκευτικό συναίσθημα και σε όλα αυτά που συνθέτουν ένα σεβασμό σε ένα υπέροχο περιβάλλον όπως είναι ο προφήτης Ηλίας τον Ταΰγετο, η κορυφή του Ταΰγετου».