Θα σε δω στην κόλαση

Και δεν νόσησε, προφανώς λόγω τρίτης δόσεως. Πράγμα που σημαίνει ότι αυτή η δόση αποδεικνύεται η καλύτερη ασπίδα, το οχυρό που υψώνεται ανάμεσα στον άνθρωπο και τον θανάσιμο και αόρατο ιό. Πάμε τώρα στην Λυδία. Κι αυτή προστατευμένη. Σχετικά προστατευμένη. Με τις δύο πρώτες δόσεις εμβολιασμού. Αν ήταν «ψεκασμένη» η φοβισμένη η και τα δύο μαζί, τότε είναι μαθηματικά σίγουρο πως θα είχε καταλήξει σε κάποιο κρεβάτι ΜΕΘ και όλοι οι δικοί της θα άναβαν κεράκια και θα προσεύχονταν στις εκκλησίες της γειτονιάς τους

Δηλαδή, επαναλαμβάνω μπας και δια της επαναλήψεως, της μονότονης επαναλήψεως, κάποιοι εξ ημών και υμών, βάλουν μυαλό. Αν και πιστεύω το γνωστό: στου κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα

Με τις τρεις δόσεις η προστασία σκαρφαλώνει στα ύψη. Ο Κώστας, αν και στην κατηγορία «άνω των εξήντα» δεν έπαθε τίποτα, δεν κόλλησε Covid-19 από τη Λυδία την αγαπημένη του σύζυγο με την οποία κοιμόταν στο ίδιο κρεβάτι

Τι άλλο να πω και ποιο άλλο τεκμήριο να προσκομίσω. Αμάν πια. Μόνο εμβολιασμός. Και μάλιστα με τις τρεις δόσεις. Σπεύσατε. Αλλιώτικα και χωρίς να το θέλετε κάνετε κακό και στον εαυτό σας και στους δικούς σας και στην πατρίδα. Εμβολιασμός εδώ και τώρα. Αλλιώτικα see you in Hell!