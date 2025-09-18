Θαν. Βασιλόπουλος για Μαραθόλακκα | Ενέργειες για προχωρήσει η μελέτη αποκατάστασης (video)

Share Στις ενέργειες που συντονισμένα γίνονται για την αποκατάσταση της Μαραθόλακκας, εστίασε ο Θανάσης Βασιλόπουλος. Όπως ανέφερε Δήμος, Περιφέρεια και Τέρνα κινούνται προς την υλοποίηση μιας μελέτης για μια ολοκληρωμένη αποκατάσταση στον χώρο. Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News. 18 Σεπτεμβρίου 2025 5:10 μμ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΑΘΟΛΑΚΚΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Μίνι ανασχηματισμός στο δήμο Καλαμάτας | Θ. Βασιλόπουλος: «Με ενότητα, συνεργασία και δουλειά, φτιάχνουμε την πόλη που αξίζουμε με έργο στην πράξη» (video) 12.09.2025 Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση των δύο φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος 2MW της ΔΕΥΑ Καλαμάτας – Συνδέθηκε με το δίκτυο ηλεκτροδότησης (video) 28.08.2025 Ικανοποίηση και αισιοδοξία για την πορεία του Δήμου Καλαμάτας | Θ. Βασιλόπουλος: «Στη θετική κατεύθυνση ο Κώδικας, να ολοκληρωθεί ο δρόμος μέχρι την Τσακώνα, άκρως επιτυχημένο το 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού» (video) 28.07.2025 Array