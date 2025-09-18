Τελευταία Νέα
97.3best
Πέμπτη
18
Σεπτέμβριος
TOP
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Θαν. Βασιλόπουλος για Μαραθόλακκα | Ενέργειες για προχωρήσει η μελέτη αποκατάστασης (video)

Share

Στις ενέργειες που συντονισμένα γίνονται για την αποκατάσταση της Μαραθόλακκας, εστίασε ο Θανάσης Βασιλόπουλος.

Όπως ανέφερε Δήμος, Περιφέρεια και Τέρνα κινούνται προς την υλοποίηση μιας μελέτης για μια ολοκληρωμένη αποκατάσταση στον χώρο.

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ