Θεαματικές μειώσεις στα πράσινα τιμολόγια ρεύματος για τον Μάρτιο

Σημαντικά φθηνότερα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, της τάξης του 23%, είναι τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος που ανακοίνωσε η ΔΕΗ για το Μάρτιο, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι και οι υπόλοιπες μεγάλες εταιρείες προμήθειας όπως ΗΡΩΝ, Protergia κ.λπ θα ακολουθήσουν την ίδια τακτική, αξιοποιώντας το γεγονός ότι η χονδρεμπορική τιμή το Φεβρουάριο γνώρισε θεαματική πτώση.

Βεβαίως η «μετάφραση» της πτώσης αυτής στα τιμολόγια λιανικής του Μαρτίου δεν γίνεται αυτόματα, καθώς η τελική τιμή που θα δουν οι καταναλωτές εξαρτάται από ένα ευρύτερο πλέγμα παραμέτρων, ωστόσο παραμένει το γεγονός ότι η ΔΕΗ που δίνει τον τόνο της ευρύτερης αγοράς, επέλεξε να κινηθεί με σημαντική μείωση.

Με βάση τα στοιχεία του Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας, η μέση τιμή χονδρικής τον Φεβρουάριο διαμορφώθηκε στα 80,75 ευρώ/MWh, έναντι 108,67 ευρώ/MWh τον προηγούμενο μήνα. Η μεταβολή αυτή αντιστοιχεί σε πτώση 25,7%, ποσοστό που αποτυπώνει την αλλαγή των θεμελιωδών συνθηκών στην αγορά.

