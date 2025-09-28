Θεοδωρικάκος: Συνάντηση με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ, για τις τιμές την επόμενη εβδομάδα

Την επόμενη εβδομάδα, την Τετάρτη 1/10, πρόκειται να συναντηθεί ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ, για τις τιμές, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος σήμερα μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Μάλιστα ο υπουργός σημείωσε ότι έχει συναντηθεί και με τους εκπροσώπους της Ελληνικής Βιομηχανίας Τροφίμων, η οποία, όπως είπε, είναι θετική και πρόκειται να συμμετάσχει στην πρωτοβουλία του υπουργείου Ανάπτυξης για μειώσεις τιμών.

Ο υπουργός τόνισε: «Οι τιμές διαμορφώνονται μέσα από την αγορά και όλοι γνωρίζουν ότι καθορίζονται από την προσφορά και τη ζήτηση. Γι’ αυτό και το μεγαλύτερο βάρος των ενεργειών μας πέφτει στο τι κάνουμε για να κάνουμε πιο ισχυρή και πιο παραγωγική την ελληνική οικονομία και τι κάνουμε για να ενισχύουμε το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων πολιτών. Εξ ου και τα μέτρα που ήδη έχει ανακοινώσει ο πρωθυπουργός πριν λίγες εβδομάδες με τη μείωση της φορολογίας και την ενίσχυση με αυτόν τον τρόπο των μισθών που παίρνουν οι εργαζόμενοι, ανάλογα μάλιστα και με το πόσα παιδιά έχουν. Επίσης το πολύ σοβαρό μέτρο και θέλω να το τονίσω, αυτό της χρηματοδότησης με ένα ενοίκιο, για όσους ανθρώπους ζουν στο νοίκι. Το οποίο το θεωρώ ότι είναι το πιο σοβαρό και παρεμβατικό μέτρο που έχει πάρει η κυβέρνηση για να στηρίξει ανθρώπους οι οποίοι δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα και νοικοκυριά που δοκιμάζονται, καθώς η πραγματική ακρίβεια, αν θέλουμε να μιλάμε και να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, είναι η πολύ μεγάλη αύξηση των ενοικίων όλα αυτά τα τελευταία χρόνια».

Σε ό,τι αφορά τα σούπερ μάρκετ, συνέχισε ο υπουργός, «ασφαλώς τα στοιχεία, σε γενικές γραμμές δείχνουν μια υγιή και δυναμική αγορά, γιατί σωστά παρατηρήσατε ότι υπάρχει αύξηση του πραγματικού όγκου συναλλαγών. Αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο. Εμείς όμως είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε ό,τι μπορούμε και για τους ανθρώπους και για τα νοικοκυριά που δεν τα βγάζουν πέρα, που δυσκολεύονται».