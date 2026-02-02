Θεόδωρος Βερούτης: «Η συμπερίληψη είναι καθημερινή πράξη ευθύνης και σεβασμού»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στην εκδήλωση του Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία Π.Ε. Λακωνίας, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου στο Mystras Grand Pallas Resort & Spa στον Μυστρά, παρέστησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας Θεόδωρος Βερούτης και ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Χωρικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου Σπύρος Τζινιέρης, στηρίζοντας έμπρακτα πρωτοβουλίες που προάγουν την κοινωνική συμπερίληψη και την ισότιμη συμμετοχή όλων.

Κεντρικό σημείο της εκδήλωσης αποτέλεσε η ομιλία της φιλολόγου ειδικής αγωγής κας Μάρθας Ηλιοπούλου, με θέμα «Υποστήριξη πέρα από τα θρανία – Ολιστική ματιά στη συμπερίληψη», η οποία ανέδειξε τη σημασία της συνεχούς στήριξης των ατόμων με αναπηρία σε όλους τους τομείς της καθημερινής ζωής, πέρα από το εκπαιδευτικό πλαίσιο.

Σε δήλωσή του, ο Αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας Θεόδωρος Βερούτης ανέφερε:

«Η συμπερίληψη δεν αποτελεί θεωρητική έννοια, αλλά καθημερινή πράξη ευθύνης και σεβασμού. Η σημερινή εκδήλωση και η εξαιρετικά ουσιαστική ομιλία ανέδειξαν ότι η υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία οφείλει να είναι ολιστική, διαρκής και να αφορά κάθε πτυχή της ζωής τους. Συγχαίρω το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του Σωματείου για τη συνεπή δράση και την κοινωνική τους προσφορά όλα αυτά τα χρόνια. Τέτοιες πρωτοβουλίες συμβάλλουν ουσιαστικά στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας μας και στη διαμόρφωση πολιτικών με επίκεντρο τον άνθρωπο.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα συνεχίσει την προσπάθεια αξιοποίησης κάθε χρηματοδοτικού εργαλείου και κάθε δράσης που ενισχύει την ισότητα, την προσβασιμότητα και τη συμμετοχή, ώστε κανείς να μη μένει στο περιθώριο».