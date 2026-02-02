Τι αναφέρει η Έκθεση Ανταγωνιστικότητας της Ε.Ε. για την Ελλάδα: Τα «καμπανάκια» για Παιδεία, γραφειοκρατία

Για να καταφέρει η Ελλάδα να συγκλίνει με τους ευρωπαϊκούς στόχους του 2030, απαιτείται «έκρηξη» ιδιωτικών επενδύσεων και αποφασιστική στροφή προς την ενίσχυση της καινοτομίας.

Οι αριθμοί που περιλαμβάνονται στην τελευταία «Ετήσια Έκθεση για την Ενιαία Αγορά και την Ανταγωνιστικότητα» που ανακοίνωσε στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προειδοποιούν: Η ανάπτυξη που βασίζεται μόνο στην κατανάλωση και στις δημόσιες δαπάνες δεν αρκεί για να αντιμετωπίσει τον διεθνή ανταγωνισμό σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία.

Οι προκλήσεις για την Ελλάδα μέσα από 29 δείκτες-κλειδιά

Η ετήσια έκθεση της Κομισιόν για την ανταγωνιστικότητα, που κυκλοφόρησε λίγες ημέρες πριν τη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την οικονομία, αναδεικνύει τις προκλήσεις για την Ελλάδα μέσα από 29 δείκτες – κλειδιά (KPIs). Από τους πρώτους δείκτες σύγκρισης με τα άλλα κράτη – μέλη προκύπτει το μεγάλο επενδυτικό έλλειμμα της χώρας μας. Οι ιδιωτικές επενδύσεις αποτελούν την «αχίλλειο πτέρνα» της ελληνικής οικονομίας. Με ποσοστό μόλις 12,4% του ΑΕΠ το 2024, η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση της Ε.Ε. (μαζί με την Πολωνία στο 12,2%), όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 17,6%. Αυτό το κενό καλύπτεται εν μέρει από τις δημόσιες επενδύσεις, όπου η Ελλάδα με 3,6% του ΑΕΠ κινείται στα επίπεδα του ευρωπαϊκού μέσου όρου (3,7%), καταδεικνύοντας την εξάρτηση της ανάπτυξης από τα κρατικά και ευρωπαϊκά κονδύλια.

Περισσότερα στο www.iefimerida.gr, πατώντας εδώ