Airbnb: Tα έσοδα κοντά στο 1 δισ. αλλάζουν τον κυβερνητικό σχεδιασμό

Σε λιγότερο από μία δεκαετία από τα 70 στα 973 εκατ. ευρώ – Τι ισχύει το 2026 για νέες άδειες, απαγορεύσεις και μεταβιβάσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη – Γιατί η κυβέρνηση αποφεύγει οριζόντια μέτρα.

Η εκρηκτική άνοδος των εσόδων από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, που πλέον αγγίζουν το 1 δισ. ευρώ τον χρόνο, είναι ο βασικός λόγος που η κυβέρνηση αποφεύγει οριζόντια και αιφνιδιαστικά μέτρα στο Airbnb. Με τα φορολογικά έσοδα να έχουν εκτοξευθεί από περίπου 70 εκατ. ευρώ το 2017 σε 973 εκατ. ευρώ το 2025, η βραχυχρόνια μίσθωση έχει ενσωματωθεί στον πυρήνα του δημοσιονομικού σχεδιασμού, οδηγώντας σε στοχευμένους περιορισμούς μόνο εκεί όπου η στεγαστική πίεση είναι εντονότερη.

Η πορεία των αριθμών δείχνει γιατί η συγκεκριμένη δραστηριότητα έχει αλλάξει κατηγορία για το Δημόσιο. Το 2023 τα έσοδα ανήλθαν στα 740 εκατ. ευρώ, το 2024 αυξήθηκαν στα 880 εκατ. ευρώ και το 2025 διαμορφώθηκαν στα 973 εκατ. ευρώ. Τα στοιχεία αυτά παρουσιάστηκαν από τον διοικητή της Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, στο 43ο συνέδριο της ΠΟΜΙΔΑ, επιβεβαιώνοντας ότι το Airbnb αποτελεί πλέον βασικό πυλώνα φορολογικών εσόδων.

Περισσότερα στο www.protothema.gr, πατώντας εδώ.