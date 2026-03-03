Τι έδειξε η αυτοψία στην παράκαμψη Μεγαλόπολη- Ισαρι, ολοκληρώθηκε η Α’ Φάση του έργου | Μανδρώνης: «Μιλάμε για μια νέα χάραξη» (video)

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την κατασκευή της παράκαμψης στον δρόμο Μεγαλόπολη – Ίσαρι, με την πρώτη φάση του έργου να ολοκληρώνεται άμεσα, όπως διαπίστωσε κατά την αυτοψία του ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αρκαδίας, Κώστας Μανδρώνης.

Όπως σημείωσε ο Κωνσταντίνος Μανδρώνης, Αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας, πρόκειται για μια αναγκαία παρέμβαση, μετά τις πρόσφατες καθιζήσεις που καταγράφηκαν σε διάφορα σημεία του οδικού άξονα, δημιουργώντας σοβαρά ζητήματα προσβασιμότητας. «Μιλάμε για μια νέα χάραξη» είπε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του BEST και εξήγησε ότι «υπήρχε μια μεγάλη καθίζηση σε δυο σημεία της οδού» η οποία «ήταν σχεδόν αδύνατη απ’ ότι μας είπαν και οι ειδικοί η επαναφορά του δρόμου γι’ αυτό, επειδή υπήρχε μια μελέτη για την παράκαμψη αυτής της οδού στο συγκεκριμένο σημείο, την ενεργοποιήσαμε αμέσως», δράττοντας της ευκαιρίας να ευχαριστήσει τους ιδιοκτήτες των αγροτεμαχίων για την παραχώρησή τους.

Με απόφαση της Περιφέρειας Πελοποννήσου εγκρίθηκε πίστωση ύψους 300.000 ευρώ για την αποκατάσταση του δρόμου, ενώ παράλληλα διαμορφώνεται και η προσωρινή παράκαμψη για την άμεση εξυπηρέτηση των κατοίκων. Τα χωριά στην περιοχή όπως είπε «ήταν ουσιαστικά απομονωμένα» και σημείωσε πως η επόμενη φάση παρεμβάσεων θα περιλαμβάνει και «ασφαλτόστρωση στο μήκος αυτό, των 700 μέτρων, ούτως ώστε να αποδοθεί στην κυκλοφορία».

Ο αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας ανέφερε πως υπάρχουν ζημιές σε Μεγαλόπολη και Δήμο Γορτυνίας, σημειώνοντας ότι μετά το πέρας των καταγραφών των ζημιών από τους τεχνικούς «γίνεται αγώνας από τις υπηρεσίες να σταλούν τα αιτήματα στο υπουργείο για χρηματοδότηση».

Στην αυτοψία συμμετείχαν επίσης ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης, Κώστας Μιχόπουλος, καθώς και η Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Ίσαρι, Γιώτα Πολυχρονοπούλου, επιβεβαιώνοντας τη στενή συνεργασία Περιφέρειας και Δήμου για την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος.