ΥΓΕΙΑ

Τι κερδίζουν όσοι τρώνε βραστά αυγά κάθε μέρα

Τα βραστά αυγά αποτελούν έναν γρήγορο και πρακτικό τρόπο για την πρόσληψη βασικών θρεπτικών συστατικών, όπως αντιοξειδωτικά, βιταμίνες του συμπλέγματος Β και χολίνη, ουσία σημαντική για την εγκεφαλική λειτουργία. Επειδή δεν απαιτούν την προσθήκη ελαίων ή λιπών κατά το μαγείρεμα, θεωρούνται μία από τις πιο υγιεινές μορφές κατανάλωσης αυγών, σύμφωνα με τον Jeremy O’Neal, διαιτολόγο-διατροφολόγο και ειδικό στην παχυσαρκία στο UI Health.

Τα βραστά αυγά είναι χαμηλά σε θερμίδες και πλούσια σε πρωτεΐνη, γεγονός που τα καθιστά ιδανικά για καθημερινή κατανάλωση στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι -για τους περισσότερους ανθρώπους -αποτελούν μια ωφέλιμη και ασφαλή διατροφική επιλογή.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του ygeiamou.gr πατώντας εδώ 

