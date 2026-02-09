Πώς θα ηρεμήσετε ένα θυμωμένο παιδί – Τα tips των ειδικών

Τα ξεσπάσματα θυμού είναι κάτι φυσιολογικό στα μικρά παιδιά. Στην προσχολική ηλικία, πολλά παιδιά φωνάζουν, πετούν αντικείμενα ή αρπάζουν παιχνίδια, όχι επειδή είναι «κακά», αλλά επειδή δεν ξέρουν ακόμη πώς να πουν με λόγια τι νιώθουν ή τι χρειάζονται.

Αυτές οι στιγμές μπορεί να κουράζουν τους γονείς, όμως οι ειδικοί τονίζουν ότι προσφέρουν, παράλληλα, μια σημαντική ευκαιρία: Αν οι ενήλικες αντιδράσουν σωστά, μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά να μάθουν πώς να καταλαβαίνουν τα συναισθήματά τους, να τα εκφράζουν και να τα ελέγχουν. Ο θυμός και η επιθετικότητα είναι συνηθισμένα σε αυτή την ηλικία, αλλά ο τρόπος που αντιδρούν οι γονείς παίζει καθοριστικό ρόλο.

Οι έρευνες δείχνουν ότι, όταν τα προβλήματα συμπεριφοράς αγνοούνται στην παιδική ηλικία, τα παιδιά μπορεί να δυσκολευτούν αργότερα στη ζωή τους και να αντιμετωπίσουν περισσότερα προβλήματα ψυχικής και σωματικής υγείας. Τα καλά νέα είναι ότι υπάρχουν απλοί και αποτελεσματικοί τρόποι, με τους οποίους οι γονείς μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους.

