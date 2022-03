Τηλεόραση BEST: Το πρώτο περιφερειακό κανάλι στην Ελλάδα -και- στη νέα υβριδική εποχή (video)

Η νέα εποχή της περιφερειακής τηλεόρασης εγκαινιάστηκε από το BEST Media Group. Το πρώτο σε τηλεθέαση κανάλι της Πελοποννήσου, το BEST, οδηγεί την τηλεόραση στην ψηφιακή της εποχή προσφέροντας ακόμη πιο αναβαθμισμένες και ποιοτικές υπηρεσίες στους τηλεθεατές της. Σε εσάς που μας στηρίζετε με την αγάπη και την αποδοχή σας.

Εσείς το μόνο που κάνετε είναι να πατήσετε το “κόκκινο κουμπί” και… καλώς ήλθατε στο νέο… μαγικό κόσμο. Μια πλατφόρμα υβριδική που μόνο 4 μέσα πανελλαδικής εμβέλειας διαθέτουν και έρχεται η τηλεόραση BEST, να κάνει πραγματικότητα ως το πρώτο περιφερειακό μέσο πανελλαδικά.

Όσοι έχετε smart tv τηλεοράσεις με τον πλέον απλό τρόπο μπορείτε να δείτε τις νέες απεριόριστες δυνατότητες που έχετε περιηγούμενοι στην υβριδική πλατφόρμα μας. Πατήστε το “κόκκινο κουμπί” στο τηλεκοντρόλ σας και μεταφέρεστε σε μια σειρά από κατηγορίες, με κύρια την πρώτη των LIVE.

Σε αυτή μπορείτε να εντοπίσετε τις πρώτες παλέτες με τα τρία νέα κανάλια BEST Hybrid 1, BEST Hybrid 2 και BEST Hybrid 3. Μπαίνοντας και επιλέγοντας το καθένα από αυτά -ανεξάρτητα από τα όσα μεταδίδει το πρόγραμμα στην κανονική συχνότητα- μπορείτε εσείς να απολαύσετε κάθε LIVE που γίνεται σε αυτά, είτε εκδήλωση, είτε αγώνα, είτε συνεδρίαση Συμβουλίων, όπως για παράδειγμα στο BEST Hybrid 1 έχει οριστεί για την Κυριακή η μετάδοση του αγώνα Καλαμάτα ’80 -ΑΕΚ.

Ακολούθως και σε μια σειρά από κατηγορίες εσείς επιλέγετε ανάμεσα:

σε Ειδήσεις, όπου μπορείτε να βλέπετε όλες τις Ειδήσεις, όλα τα δελτία, βραδινό, μεσημεριανό και κάθε νομού και πολλών ημερών πριν, γρήγορα και σε υψηλή ανάλυση.

Είτε και ακολούθως επιλέγοντας τα αθλητικά περιηγείστε ανάμεσα σε υποκατηγορίες που έχουν αγώνες, την εκπομπή Κυριακή στα Σπορ και video με στιγμιότυπα.

Είτε και στις εκπομπές που μπαίνετε και παρακολουθείτε κάθε εκπομπή παραγωγή της τηλεόρασης BEST

Ενώ μπορείτε να δείτε ακόμη όλες τις συνεδριάσεις των Περιφερειακών και Δημοτικών Συμβουλίων

Παράλληλα στο αρχικό inteface μπορείτε να ξεναγηθείτε στο πρόγραμμά μας όλες τις ημέρες

Όπως και να ακούσετε live ραδιόφωνο, από το καλύτερο BEST 97,3 επιλέγοντας και πατώντας στο αντίστοιχο εικονίδιο.

Μια τεράστια τεχνολογική καινοτομία, ένα άλμα στην περιφερειακή τηλεόραση όπως παρουσίασε ο Διευθυντής της τηλεόρασης BEST Νίκος Μπελογιάννης.