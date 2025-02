Την Ευρωπαϊκή Ημέρα της Δημογραφίας το καμπανάκι για την Ελλάδα συνεχίζει να ηχεί – Pop NEWS: Η γήρανση δεν πρόκειται να ανακοπεί, μπορεί μόνο να επιβραδυνθεί

Στη γηραιά μας ήπειρο, η 4η Φεβρουαρίου έχει θεσπισθεί ως η «Ευρωπαϊκή Ημέρα της Δημογραφίας», γεγονός που αντικατοπτρίζει και τη σημασία που της αποδίδεται πλέον από μια διευρυμένη κοινότητα των ευρωπαϊκών χωρών. Η μέρα αυτή, που τιμάται και ο Ιδρυτής της Δημογραφίας, ο Άγγλος John Graunt που δημοσιεύει το 1862 το «Natural and Political Observations… upon the Bills of Mortality», είναι μια ευκαιρία για να παρουσιασθούν στο ευρύ κοινό οι δημογραφικές εξελίξεις και οι επιπτώσεις-προκλήσεις του «δημογραφικού», να συζητηθούν τα μέτρα και οι πολιτικές, να αναδειχθούν οι σχέσεις δημογραφίας οικονομίας, κοινωνίας και περιβάλλοντος, και να γίνει κατανοητό ότι η «Δημογραφία» αποτελεί έναν καθοριστικό παράγοντα, έχοντας σημαίνοντα ρόλο στην κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη.

Στην Ελλάδα, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η ημέρα αυτή περνά σχεδόν απαρατήρητη -και όχι μόνον από τα ΜΜΕ- παρόλο που το «δημογραφικό» μας προβληματίζει ιδιαίτερα και έχει αναχθεί σε «εθνικό θέμα». Το νεοσύστατο Ινστιτούτο Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών (ΙΔΕΜ), έχοντας σαν στόχο όχι μόνον την ανάπτυξη της εφαρμοσμένης δημογραφικής έρευνας και την διατύπωση προτάσεων πολιτικής, αλλά και την ενημέρωση της κοινωνίας των πολίτων, στο παρόν πρώτο τεύχος του νέου ενημερωτικού δελτίου που δημιούργησε, παρουσιάζει συνοπτικά, με την ευκαιρία της «Ευρωπαϊκής Ημέρας της Δημογραφίας», τις δημογραφικές μας εξελίξεις και προοπτικές, τις προκλήσεις που θέτουν και τους κυρίους άξονες παρεμβάσεων στο πεδίο αυτό, συνεισφέροντας στον δημόσιο διάλογο που έχει ανοίξει και στη χώρα μας.

Το πλήρες κείμενο στο indemography.gr.