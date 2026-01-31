Την ήττα με 3-0 σετ γνώρισε η Καλαμάτα 80 από τον Ολυμπιακό

Mε MVP τον Αλεξάντερ Ατανασίγιεβιτς και τον Μάρκο Σέντλατσεκ να εντυπωσιάζει στο ντεμπούτο του ο Ολυμπιακός ΟΝΕΧ νίκησε τον Α.Ο.Καλαμάτα 80 Affidea με 3-0 σετ και ανέβηκε στους 26 βαθμούς και είναι ισόβαθμος με τον ΠΑΟΚ που αυτό το σαββατοκύριακο δεν θα δώσει αγώνα λόγω του πένθους για τον θάνατο των επτά οπαδών του.

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε την 8η νίκη του σε 13 αγώνες στο πρωτάθλημα και πήρε άτυπη ρεβάνς για την ήττα στον Α γύρο στην Καλαμάτα 80.

Η ομάδα της Μεσσηνίας πάλεψε για να πάρει το σετ που θα την κρατούσε στον αγώνα, πίεσε, έβγαλε πολύ καλή εικόνα με την παρουσία και του Κρικ που πήρε μεγάλο βάρος των επιθέσεων και τα πήγε πολύ καλά.

Στο 1ο σετ το χαμένο σερβίς του Παύλου και ηγ επίθεση του Σέντλατσεκ έκαναν το 26-24. Στο 2ο σετ η επίθεση του Σέντλατσεκ και το μπλοκ του Λινάρδου στον Κοβάσεβιτς έκαναν το 29-27 και στο 3ο σετ η Καλαμάτα 80 προηγήθηκε 13-16 και 17-19 αλλά εκεί ο Ολυμπιακός με το σερβίς του Ατανασίγιεβιτς έκανε συνολικό σερί 6-0 με το σερβίς του Ατανασίγιεβιτς και πήρε τη νίκη.

Διαιτητές: Βουδούρης, Μάλφας, Τσάλεντζ ρέφερι: Νικάκης, Παρατηρητής: Ράπτης, Επόπτες: Βέντας, Σαμοθράκης, Γραμματεία: Καπουράνη.

Διακύμανση:

1ο σετ: 7-8, 16-14, 21-20, 26-24

2ο σετ: 5-8, 14-16, 21-19, 29-27

3ο σετ: 5-8, 13-16, 21-19, 25-20

*Οι πόντοι του Ολυμπιακού ΟΝΕΧ προήλθαν: 8 άσσοι, 48 επιθέσεις (62% αποτελεσματικότητα), 6 μπλοκ, 18 λάθη αντιπάλων και του Α.Ο.Καλαμάτα 80 οι πόντοι προήλθαν: 4 άσσοι, 41 επιθέσεις (54% αποτελεσματικότητα), 4 μπλοκ, 22 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (26-24, 29-27, 25-20) σε 84΄.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ (Αντώνης Βουρδέρης): Πιτακούδης 8π. (5/6επ., 2 μπλοκ, 1 άσσος), Σέντλατσεκ 18 (17/27επ., 58%υπ., 50%αρ., 1 άσσος), Πέρριν 9 (8/14επ., 65%υπ., 59%αρ., 1 άσσος), Ατανασίγιεβιτς 18 (13/20επ., 5 άσσοι), Καβάννα 1 (1/2επ.), Λινάρδος 8 (4/8επ., 4 μπλοκ) / Τζιάβρας (84%υπ., 74%αρ.), Ζουπάνι.

Α.Ο.ΚΑΛΑΜΑΤΑ 80 AFFIDEA (Άκης Χατζηαντωνίου): Κομητούδης 2π. (1 άσσος, 1 μπλοκ), Μάρκου 14 (13/23επ., 1 μπλοκ), Λίσον 5 (4/9επ., 1 μπλοκ), Κοβάσεβιτς 11 (11/17επ., 57%υπ., 36%αρ.), Χόρβαρθ 6 (5/15επ., 1 άσσος, 60%υπ., 50%αρ.), Κρικ 11 (8/11επ., 1 μπλοκ, 2 άσσοι) / Ντάκουρης (λ. – 64%υπ., 54%αρ.), Δαλακούρας, Μανωλάκης, Παύλου.

MVP ο Ατανασίγιεβιτς

Ο Αλεξάντερ Ατανασίγιεβιτς αναδείχτηκε MVP της νίκης του Ολυμπιακού ΟΝΕΧ επί της Καλαμάτας 80 Affidea και την βράβευση έκανε ο τιμ μάνατζερ Νίκος Μαντούβαλος.

