Η νέα επιχειρηματική επένδυση του Γιάννη Αντετοκούνμπο έχει έδρα το Σικάγο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, εκτός από το γεγονός πως βρίσκεται ανάμεσα στους καλύτερους μπασκετμπολίστες του κόσμου, σίγουρα μπορούμε να τον εντάξουμε ανάμεσα στους κορυφαίους αθλητές-επιχειρηματίες του πλανήτη.

Ο «Greek Freak», έχει αξιοποιήσει πλήρως τα χρήματα που έχει εξασφαλίσει από την καριέρα του στον «μαγικό πλανήτη» του NBA για να προχωρήσει σε επενδύσεις σε Ελλάδα και Αμερική.

Το πεδίο δράσης του ξεκίνησε από τη λιανική πώληση με προσωποκεντρικά προϊόντα στα καταστήματα Antetokounbros, αλλά πλέον η κατάσταση έχει ξεφύγει σε ανώτερα επίπεδα.

Διαχειρίζεται μετοχές εταιρειών με υψηλό αγοραστικό background στις ΗΠΑ, μέχρι και εστιατόριο στο Μιλγουόκι διαθέτει, παίζει… γκολφ, υποστηρίζει ένα fund που βρίσκεται στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκη και πλέον έχει εστιάσει δυναμικά στο Real Estate. Μάλιστα, τα νέα του πρότζεκτ στα μεσιτικά έχουν μεγάλη αξία και έντονο κοινωνικό αποτύπωμα. Πρόσφατα μάλιστα, προχώρησε στην αγορά ενός συγκροτήματος στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, αλλά δεν έχει σκοπό να σταματήσει εκεί τις… συναλλαγές του.

