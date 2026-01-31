Τελευταία Νέα
Η νέα επιχειρηματική επένδυση του Γιάννη Αντετοκούνμπο έχει έδρα το Σικάγο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, εκτός από το γεγονός πως βρίσκεται ανάμεσα στους καλύτερους μπασκετμπολίστες του κόσμου, σίγουρα μπορούμε να τον εντάξουμε ανάμεσα στους κορυφαίους αθλητές-επιχειρηματίες του πλανήτη.

Ο «Greek Freak», έχει αξιοποιήσει πλήρως τα χρήματα που έχει εξασφαλίσει από την καριέρα του στον «μαγικό πλανήτη» του NBA για να προχωρήσει σε επενδύσεις σε Ελλάδα και Αμερική.

Το πεδίο δράσης του ξεκίνησε από τη λιανική πώληση με προσωποκεντρικά προϊόντα στα καταστήματα Antetokounbros, αλλά πλέον η κατάσταση έχει ξεφύγει σε ανώτερα επίπεδα.

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
