Την Παρασκευή στην Αλάσκα η συνάντηση Πούτιν-Τραμπ – Οι πληροφορίες για την ατζέντα της συνάντησης

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε χθες Παρασκευή μέσω Truth Social ότι η «πολυαναμενόμενη συνάντηση» του με τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν θα γίνει την ερχόμενη Παρασκευή 15η Αυγούστου στην Αλάσκα, προσθέτοντας πως λεπτομέρειες για αυτό θα δημοσιοποιηθούν αργότερα.

Ο Τραμπ έκανε την ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αφού δήλωσε ότι τα εμπλεκόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ήταν κοντά σε μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που θα μπορούσε να επιλύσει την τριετή σύγκρουση, όπως μεταδίδει το Reuters.

