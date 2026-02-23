Τελευταία Νέα
Οι αθόρυβοι “ήρωες” της επόμενης ημέρας του Καλαματιανού Καρναβαλιού

Μπορεί τα φώτα της γιορτής να έσβησαν και οι ξέφρενοι ρυθμοί του Καλαματιανού Καρναβαλιού να κόπασαν, όμως για τους ανθρώπους της καθαριότητας του Δήμος Καλαμάτας η επόμενη ημέρα ξεκίνησε πριν ακόμη χαράξει.

Αφού έπεσε η αυλαία ενός ακόμη επιτυχημένου καρναβαλιού για την πόλη, οι εργαζόμενοι βρέθηκαν από νωρίς στους δρόμους, αναλαμβάνοντας το απαιτητικό έργο της αποκατάστασης της πόλης μετά το έντονο τριήμερο εκδηλώσεων.

Λίγες ώρες αργότερα η πόλη είχε ήδη αλλάξει όψη, επιστρέφοντας στους γνώριμους ρυθμούς της, καθαρή, τακτοποιημένη και έτοιμη να υποδεχθεί κατοίκους και επισκέπτες, σαν να μην είχε προηγηθεί η… πολύχρωμη καρναβαλική “έκρηξη” των προηγούμενων ημερών.

Σε ανάρτηση του δήμου στα social media αναφέρονται τα εξής:

“Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους της καθαριότητας του Δήμου Καλαμάτας
Από τις πρώτες πρωινές ώρες, οι εργαζόμενοι της υπηρεσίας καθαριότητας βρίσκονται επί ποδός, πραγματοποιώντας μια μεγάλη επιχείρηση καθαρισμού σε ολόκληρη την πόλη, μετά το έντονο τριήμερο δράσεων και εκδηλώσεων του Καλαματιανού Καρναβαλιού.
Με επαγγελματισμό, συνέπεια και αθόρυβη αλλά ουσιαστική προσφορά, φροντίζουν ώστε η Καλαμάτα να επιστρέψει άμεσα στην καθημερινότητά της, καθαρή και φιλόξενη για όλους.
Το καρναβάλι τελειώνει, όμως η δουλειά τους συνεχίζεται — και αξίζει την αναγνώριση και τον σεβασμό όλων μας.
 Ευχαριστούμε θερμά για την πολύτιμη συμβολή σας!”
