Α’ Εθνική Γυναικών: Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά 1-0 (video)

Πρεμιέρα με νίκη για το ποδοσφαιρικό τμήμα γυναικών του Αστέρα Τρίπολης στην φετινή Α’ Εθνική Γυναικών.

H ομάδα του Αστέρα Τρίπολης επικράτησε με 1-0 της Κηφισιάς για την 1η αγωνιστική. Το γκολ σημείωσε η Γκάτσου με κεφαλιά στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, μετά από εκτέλεση κόρνερ. Η Σπυριδωνίδου είχε αστοχήσει σε εκτέλεση πέναλτι στο 29′.

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ: Γρηγοριάδου, Rocane, Mendoza, Γκάτσου, Προξένου, Sipocz (70′ Γεωργαντζή), Μπράμε, Castanon (70′ Γούλα), Τζαφέρη (87′ Soares), Πίτσιου (46′ Baccelli), Σπυριδωνίδου