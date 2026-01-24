Τελευταία Νέα
Το άγνωστο πρόστιμο των 350 ευρώ που μπορείς να φας χωρίς να σε σταματήσει η Τροχαία

Ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι οι οδηγοί στην Αθήνα από την ερχόμενη Δευτέρα, αφού οι νέες κάμερες που έχουν τοποθετηθεί στους δρόμους θα ξεκινήσουν να λειτουργούν κανονικά.

H Δευτέρα 26 Ιανουαρίου θα είναι και η ημέρα κατά την οποία θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους οι «έξυπνες» κάμερες στους δρόμους εντοπίζοντας παραβάτες οδηγούς και στη συνέχεια, αποστέλλοντάς τους την κλήση στο σπίτι του εκάστοτε οδηγού, χωρίς να απαιτείται πλέον να σταματήσει η αστυνομία το αυτοκίνητο σε κάποιον έλεγχο.

Αρχικά για την αποστολή των κλήσεων θα χρησιμοποιηθεί η πιλοτική πλατφόρμα της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής μέσω της οποία οι παραβάτες οδηγοί θα λαμβάνουν ένα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο, μέσω του οποίου θα ενημερώνονται ότι έχουν πραγματοποιήσει κάποια παράβαση.

Το Πάσχα περίπου που θα είναι έτοιμο το ενιαίο σύστημα καταγραφής παραβάσεων, οι παραβάτες οδηγοί θα μπορούν μέσω αυτού να βλέπουν το video της καταγραφής της παράβασης. Μέχρι τότε λοιπόν οι παραβάτες οδηγοί θα ενημερώνονται με SMS ή με τον κλασικό έγχαρτο τρόπο της επιστολής που θα λαμβάνουν στο σπίτι τους αν δεν έχουν δηλώσει κάποιο κινητό τηλέφωνο.

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.carandmotor.gr πατώντας ΕΔΩ

