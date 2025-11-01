Τελευταία Νέα
Το χειμερινό ωράριο λειτουργίας των Μουσείων & Αρχαιολογικών Χώρων της Μεσσηνίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας σας ενημερώνει ότι, από 1η Νοεμβρίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026 το επικαιροποιημένο ωράριο λειτουργίας των Μουσείων & Αρχαιολογικών Χώρων αρμοδιότητας της ΕΦ.Α Μεσσηνίας, σύμφωνα με το ΦΕΚ 5655/Β/24-10-2025 – (ΑΔΑ:ΨΔΗΑ46ΝΚΟΤ-Σ6Υ) διαμορφώνεται ως εξής:

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ  ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ / ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2025 – 2026

 

 

 

ΕΦ.  Μεσσηνίας
Ephorate of Antiquities of Messenia		            * Αρχαιολογικός Χώρος και Μουσείο Αρχαίας Μεσσήνης
Archaeological Site and Museum of Ancient Messene		 08:30-15:30
ΕΦ.  Μεσσηνίας
Ephorate of Antiquities of Messenia		 * Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας, Καλαμάτα
Archaeological Museum of Messenia, Kalamata		 08:30-15:30
ΕΦ.  Μεσσηνίας
Ephorate of Antiquities of Messenia		   Αρχαιολογικό Μουσείο Χώρας Τριφυλίας
Archaeological Museum of Chora, Trifylia		 Κλειστός χώρος λόγω έργων /
Closed due to works
ΕΦ.  Μεσσηνίας
Ephorate of Antiquities of Messenia		 * Αρχαιολογικός Χώρος Περιστεριάς
Archaeological Site of Peristeria		 08:30-15:30
ΕΦ.  Μεσσηνίας
Ephorate of Antiquities of Messenia		 * Αρχαιολογικός Χώρος Καρποφόρας (Νιχώρια)
Archaeological Site of Karpofora		 08:30-15:30
ΕΦ.  Μεσσηνίας
Ephorate of Antiquities of Messenia		 * Αρχαιολογικό Μουσείο Πύλου
Archaeological Museum of Pylos		          08:30-15:30
ΕΦ.  Μεσσηνίας
Ephorate of Antiquities of Messenia		 Ανάκτορο Νέστορα
The Palace of Nestor		 Από 01-11-2025 έως 28-02-2026

Κλειστός χώρος λόγω έργων
ΕΦ.  Μεσσηνίας
Ephorate of Antiquities of Messenia		 *    Κάστρο Καλαμάτας
Kalamata Castle		           08:30-15:30
ΕΦ.  Μεσσηνίας
Ephorate of Antiquities of Messenia		 * Κάστρο Μεθώνης
Methoni Castle		 08:30-15:30
ΕΦ.  Μεσσηνίας
Ephorate of Antiquities of Messenia		 * Κάστρο Πύλου
Pylos Castle		          08:30-15:30
ΕΦ.  Μεσσηνίας
Ephorate of Antiquities of Messenia		   Κάστρο Κυπαρισσίας

Kyparissia Castle

 Παρασκευή έως Δεύτερα

08:30-15:30
ΕΦ.  Μεσσηνίας
Ephorate of Antiquities of Messenia		   Αρχαιολογικός Χώρος Ακοβίτικων
Archaeological Site of Akovitika		 Επισκέψιμος χώρος κατόπιν συνεννόησης με την ΕΦ /
Open by arrangement with the Ephorate of Antiquities
ΕΦ.  Μεσσηνίας
Ephorate of Antiquities of Messenia		 * Οχυρό συγκρότημα Τρουπάκηδων- Μούρτζινων, Παλιά Καρδαμύλη
Fortified complex of the Troupakides-Mourtzinoi, Kardamyli		      Πέμπτη έως Κυριακή Κυριακή 

    08:30-15:30
ΕΦ.  Μεσσηνίας
Ephorate of Antiquities of Messenia		   Θολωτός τάφος Άνθειας
Tholos tomb of Anthia		 Επισκέψιμος χώρος κατόπιν συνεννόησης με την ΕΦ /
Open by arrangement with the Ephorate of Antiquities
ΕΦ.  Μεσσηνίας
Ephorate of Antiquities of Messenia		   Θολωτός τάφος Μάλθης
Tholos tomb of Malthi		 Επισκέψιμος χώρος κατόπιν συνεννόησης με την ΕΦ /
Open by arrangement with the Ephorate of Antiquities
ΕΦ.  Μεσσηνίας
Ephorate of Antiquities of Messenia		   Ναός Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, Χριστιάνοι Τριφυλίας
Church of the Transfiguration, Christiani, Trifylia		  Επισκέψιμος χώρος κατόπιν συνεννόησης με την ΕΦ /
Open by arrangement with the Ephorate of Antiquities
ΕΦ.  Μεσσηνίας
Ephorate of Antiquities of Messenia		   Μονή Μεταμόρφωσης του Σωτήρος (Ανδρομονάστηρο), Πετράλωνα
Monastery of the Transfiguration (Andromonastiro), Petralona		 Δευτέρα-Παρασκευή/
Monday-Friday
08:00-15:00

 

*Τρίτη κλειστό

*Closed on Tuesdays

  Όλοι οι ως άνω Αρχαιολογικοί Χώροι, τα Μνημεία και τα Μουσεία του Κράτους παραμένουν κλειστά κατά την 25η και 26η Δεκεμβρίου, 1η Ιανουαρίου και 25η Μαρτίου, επίσημες αργίες του Κράτους.

Επισημαίνεται ότι η προσέλευση των επισκεπτών επιτρέπεται έως και είκοσι  (20΄) λεπτά πριν από την λήξη του ωραρίου.

Τέλος διευκρινίζεται ότι η είσοδος στους οργανωμένους αρχαιολογικούς χώρους, τους ιστορικούς τόπους, τα μνημεία και τα μουσεία τα οποία ανήκουν στο Δημόσιο και διαχειρίζεται το Υπουργείο Πολιτισμού, είναι ελεύθερη, χωρίς την καταβολή αντιτίμου, στις κάτωθι ημερομηνίες:

-Πρώτη Κυριακή και Τρίτη Κυριακή  κάθε μήνα από 1η Νοεμβρίου έως 31η Μαρτίου εκάστου έτους.

-6η Μαρτίου (Ημέρα Μνήμης Μελίνας Μερκούρη)

-18η Απριλίου (Διεθνής Ημέρα Μνημείων)

-18η Μαΐου (Διεθνής Ημέρα Μουσείων)

-Τελευταίο Σαββατοκύριακο Σεπτεμβρίου (Διήμερο Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς) και

-28η  Οκτωβρίου  (Εθνική Εορτή).

