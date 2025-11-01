Το χειμερινό ωράριο λειτουργίας των Μουσείων & Αρχαιολογικών Χώρων της Μεσσηνίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας σας ενημερώνει ότι, από 1η Νοεμβρίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026 το επικαιροποιημένο ωράριο λειτουργίας των Μουσείων & Αρχαιολογικών Χώρων αρμοδιότητας της ΕΦ.Α Μεσσηνίας, σύμφωνα με το ΦΕΚ 5655/Β/24-10-2025 – (ΑΔΑ:ΨΔΗΑ46ΝΚΟΤ-Σ6Υ) διαμορφώνεται ως εξής:

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ / ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2025 – 2026

ΕΦ.Α. Μεσσηνίας

Ephorate of Antiquities of Messenia * Αρχαιολογικός Χώρος και Μουσείο Αρχαίας Μεσσήνης

Archaeological Site and Museum of Ancient Messene 08:30-15:30 ΕΦ.Α. Μεσσηνίας

Ephorate of Antiquities of Messenia * Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας, Καλαμάτα

Archaeological Museum of Messenia, Kalamata 08:30-15:30 ΕΦ.Α. Μεσσηνίας

Ephorate of Antiquities of Messenia Αρχαιολογικό Μουσείο Χώρας Τριφυλίας

Archaeological Museum of Chora, Trifylia Κλειστός χώρος λόγω έργων /

Closed due to works ΕΦ.Α. Μεσσηνίας

Ephorate of Antiquities of Messenia * Αρχαιολογικός Χώρος Περιστεριάς

Archaeological Site of Peristeria 08:30-15:30 ΕΦ.Α. Μεσσηνίας

Ephorate of Antiquities of Messenia * Αρχαιολογικός Χώρος Καρποφόρας (Νιχώρια)

Archaeological Site of Karpofora 08:30-15:30 ΕΦ.Α. Μεσσηνίας

Ephorate of Antiquities of Messenia * Αρχαιολογικό Μουσείο Πύλου

Archaeological Museum of Pylos 08:30-15:30 ΕΦ.Α. Μεσσηνίας

Ephorate of Antiquities of Messenia Ανάκτορο Νέστορα

The Palace of Nestor Από 01-11-2025 έως 28-02-2026 Κλειστός χώρος λόγω έργων ΕΦ.Α. Μεσσηνίας

Ephorate of Antiquities of Messenia * Κάστρο Καλαμάτας

Kalamata Castle 08:30-15:30 ΕΦ.Α. Μεσσηνίας

Ephorate of Antiquities of Messenia * Κάστρο Μεθώνης

Methoni Castle 08:30-15:30 ΕΦ.Α. Μεσσηνίας

Ephorate of Antiquities of Messenia * Κάστρο Πύλου

Pylos Castle 08:30-15:30 ΕΦ.Α. Μεσσηνίας

Ephorate of Antiquities of Messenia Κάστρο Κυπαρισσίας Kyparissia Castle Παρασκευή έως Δεύτερα 08:30-15:30 ΕΦ.Α. Μεσσηνίας

Ephorate of Antiquities of Messenia Αρχαιολογικός Χώρος Ακοβίτικων

Archaeological Site of Akovitika Επισκέψιμος χώρος κατόπιν συνεννόησης με την ΕΦ.Α /

Open by arrangement with the Ephorate of Antiquities ΕΦ.Α. Μεσσηνίας

Ephorate of Antiquities of Messenia * Οχυρό συγκρότημα Τρουπάκηδων- Μούρτζινων, Παλιά Καρδαμύλη

Fortified complex of the Troupakides-Mourtzinoi, Kardamyli Πέμπτη έως Κυριακή Κυριακή 08:30-15:30 ΕΦ.Α. Μεσσηνίας

Ephorate of Antiquities of Messenia Θολωτός τάφος Άνθειας

Tholos tomb of Anthia Επισκέψιμος χώρος κατόπιν συνεννόησης με την ΕΦ.Α /

Open by arrangement with the Ephorate of Antiquities ΕΦ.Α. Μεσσηνίας

Ephorate of Antiquities of Messenia Θολωτός τάφος Μάλθης

Tholos tomb of Malthi Επισκέψιμος χώρος κατόπιν συνεννόησης με την ΕΦ.Α /

Open by arrangement with the Ephorate of Antiquities ΕΦ.Α. Μεσσηνίας

Ephorate of Antiquities of Messenia Ναός Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, Χριστιάνοι Τριφυλίας

Church of the Transfiguration, Christiani, Trifylia Επισκέψιμος χώρος κατόπιν συνεννόησης με την ΕΦ.Α /

Open by arrangement with the Ephorate of Antiquities ΕΦ.Α. Μεσσηνίας

Ephorate of Antiquities of Messenia Μονή Μεταμόρφωσης του Σωτήρος (Ανδρομονάστηρο), Πετράλωνα

Monastery of the Transfiguration (Andromonastiro), Petralona Δευτέρα-Παρασκευή/

Monday-Friday

08:00-15:00

*Τρίτη κλειστό

*Closed on Tuesdays

Όλοι οι ως άνω Αρχαιολογικοί Χώροι, τα Μνημεία και τα Μουσεία του Κράτους παραμένουν κλειστά κατά την 25η και 26η Δεκεμβρίου, 1η Ιανουαρίου και 25η Μαρτίου, επίσημες αργίες του Κράτους.

Επισημαίνεται ότι η προσέλευση των επισκεπτών επιτρέπεται έως και είκοσι (20΄) λεπτά πριν από την λήξη του ωραρίου.

Τέλος διευκρινίζεται ότι η είσοδος στους οργανωμένους αρχαιολογικούς χώρους, τους ιστορικούς τόπους, τα μνημεία και τα μουσεία τα οποία ανήκουν στο Δημόσιο και διαχειρίζεται το Υπουργείο Πολιτισμού, είναι ελεύθερη, χωρίς την καταβολή αντιτίμου, στις κάτωθι ημερομηνίες:

-Πρώτη Κυριακή και Τρίτη Κυριακή κάθε μήνα από 1η Νοεμβρίου έως 31η Μαρτίου εκάστου έτους.

-6η Μαρτίου (Ημέρα Μνήμης Μελίνας Μερκούρη)

-18η Απριλίου (Διεθνής Ημέρα Μνημείων)

-18η Μαΐου (Διεθνής Ημέρα Μουσείων)

-Τελευταίο Σαββατοκύριακο Σεπτεμβρίου (Διήμερο Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς) και

-28η Οκτωβρίου (Εθνική Εορτή).