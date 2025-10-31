Ριζωμένα λόγια: Ο Μορφωτικός Σύλλογος Μεσσηνίας γιορτάζει 50 χρόνια πολιτισμού (video)

Share Ο Μορφωτικός Σύλλογος Μεσσηνίας παρουσίασε τον συλλεκτικό τόμο «Ριζωμένα Λόγια – Μεσσηνιακά Παραμύθια», μια σημαντική προσπάθεια διάσωσης της μεσσηνιακής λαϊκής παράδοσης. Υπογράφεται από τον χοροδιδάσκαλο του Συλλόγου, Ευάγγελο Λαμπροπούλο. Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News. 31 Οκτωβρίου 2025 8:39 μμ ΕΤΙΚΕΤΕΣ 50 ΧΡΟΝΙΑ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΡΙΖΩΜΕΝΑ ΛΟΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Περιβαλλοντική Γιορτή στον Ποταμό Άρι την Κυριακή 2 Νοεμβρίου (video) 31.10.2025 «Κοιτάζοντας προς τους αιθέρες» : Μια βουτιά στον έρωτα, τη μνήμη και το όνειρο (video) 30.10.2025 Kalamata Dance Cup 2025: Στις 15-16 Νοεμβρίου το 7ο Διεθνές Κύπελλο Χορού 30.10.2025 Array