ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

Ριζωμένα λόγια: Ο Μορφωτικός Σύλλογος Μεσσηνίας γιορτάζει 50 χρόνια πολιτισμού (video)

Ο Μορφωτικός Σύλλογος Μεσσηνίας παρουσίασε τον συλλεκτικό τόμο «Ριζωμένα Λόγια – Μεσσηνιακά Παραμύθια», μια σημαντική προσπάθεια διάσωσης της μεσσηνιακής λαϊκής παράδοσης.

Υπογράφεται από τον χοροδιδάσκαλο του Συλλόγου, Ευάγγελο Λαμπροπούλο.

