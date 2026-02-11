Το Deree roadshow στην Καλαμάτα 13-15 Φεβρουαρίου – Γνωρίστε από κοντά τις καινοτόμες εκπαιδευτικές επιλογές και προτάσεις (video)

Το Deree – The American College of Greece, ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα με ιστορία άνω των 150 ετών, πραγματοποιεί το Roadshow του — μια σειρά εκπαιδευτικών ενημερωτικών εκδηλώσεων σε διάφορες πόλεις της χώρας. Προορισμό του το τριήμερο 13 με 15 Φεβρουαρίου η Καλαμάτα, όπου σύμβουλοι του Deree θα παρουσιαστούν αναλυτικά οι δυνατότητες σπουδών, θα δοθούν συμβουλές και ενημέρωση για επιλογές προγράμματος και επαγγελματικής κατεύθυνσης, και οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν πρόσβαση σε εξατομικευμένη καθοδήγηση.

Χαρακτηριστικά τα όσα ανέφερε μιλώντας στο κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων της τηλεόρασης BEST ο Executive Director Student Retention & Family Reletions Χάρης Δασκαλοθανάσης σημειώνοντας «Σκοπός είναι να ενημερώσουμε μαθητές γονείς και φοιτητές για το Deree το οποίο είναι ένα διαφορετικό σύστημα εκπαίδευσης. Θέλουμε και η επόμενη γενιά παιδιών να ενημερωθεί να μάθει. Μπορεί ο σπουδαστής να αλλάξει πορεία κατά τη διάρκεια των σπουδών είναι ένα σύστημα χτισμένο πάνω στην ευελιξία και μεγάλο προνόμιο είναι η επαφή με την αγορά εργασίας». Ο κ. Δασκαλοθανάσης αναφέρθηκε αναλυτικά στις εκπαιδευτικές ευκαιρίες, τα προγράμματα και το τι κάνει το Deree να ξεχωρίζει στην όλη του παρέμβαση και προέτρεξε γονείς και μαθητές να γνωρίσουν, να ενημερωθούν και να βιώσουν αυτή την εμπειρία το διήμερο που έρχεται.

ΤΟ DEREE ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Πότε: Παρασκευή-Κυριακή, 13-15 Φεβρουαρίου 2026

Πού: Ξενοδοχείο Elite City Resort, Ναυαρίνου 237, 24100, Καλαμάτα

Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026 | 19:00

Παρουσίαση στο κοινό της Καλαμάτας

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026 | 10:00-14:00 & 17:00-20:00 &

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026 | 10:00-14:00

Ατομικά ραντεβού με υποψήφιους φοιτητές και γονείς (ειδικά για μαθητές Β’ και Γ’ Λυκείου)

Η στιγμή που θα αποφασίσεις για το μέλλον των σπουδών σου έφτασε.

Από 13 ως 15 Φεβρουαρίου, τo Deree ταξιδεύει στην Καλαμάτα, στο Ξενοδοχείο Elite City Resort, με τις αποσκευές του γεμάτες καινοτόμες εκπαιδευτικές επιλογές και προτάσεις!

Την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, στις 19:00, οι εκπρόσωποι του Deree θα παρουσιάσουν:

όλα όσα κάνουν το Deree κορυφαία εκπαιδευτική επιλογή

τη σύγχρονη γκάμα των ακαδημαϊκών προγραμμάτων

προγραμμάτων τα soft skills και τους λόγους που είναι περιζήτητα στην αγορά εργασίας

το ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης, που δίνει την ευκαιρία στους νέους να ακολουθήσουν τις σπουδές που ονειρεύτηκαν

το πρόγραμμα Παράλληλων Σπουδών, που επιτρέπει σε φοιτητές του ελληνικού πανεπιστημίου να ενισχύσουν τις γνώσεις και το πτυχίο τους.

Ακόμη, το Σάββατο 14 και την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, οι μαθητές Β’ και Γ’ Λυκείου και οι γονείς τους θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν ατομικές συναντήσεις με τους συμβούλους του Deree, ώστε να επιλέξουν τις σπουδές που ταιριάζουν στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους.

Στο πλαίσιο του Roadshow Kalamata, θα προσφέρεται επίσης δωρεάν το “HORIZON”, το έγκυρο τεστ επαγγελματικών ενδιαφερόντων της Orientum, για όσους επιθυμούν να εμβαθύνουν στις κλίσεις και τα ταλέντα τους.

Για κάθε ακαδημαϊκό όνειρο που θες να πραγματοποιήσεις, για κάθε επαγγελματική ευκαιρία που θες να αξιοποιήσεις, για κάθε υποτροφία που θέλεις να διεκδικήσεις, το Deree είναι δίπλα σου σε κάθε σου στιγμή.

Make every moment count. Count on us!



Θες να μάθεις περισσότερα;

Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής ή επικοινώνησε μαζί μας στο 210 600 9800 εσωτ. 1410 ή με την Σύμβουλο Εγγραφών Ρίτα Διονυσοπούλου στο 1512, μέσω email στο [email protected]