Τελευταία Νέα
97.3best
Κυριακή
24
Αύγουστος
TOP
ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Το δημογραφικό χτυπά την εκπαίδευση | Μειώνονται οι μαθητές και σε ημιαστικές περιοχές (video)

Share

Σημαντική μείωση στον αριθμό των μαθητών παρατηρείται και σε σχολεία της Πελοποννήσου, κυρίως εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων, ως αποτέλεσμα της δημογραφικής κρίσης που πλήττει τη χώρα.

Το φαινόμενο επηρεάζει και τις ημιαστικές περιοχές.

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ