Το ΕΣΥ νοσεί… Σοβαρές ελλείψεις γιατρών στα νοσοκομεία Καλαμάτας και Κυπαρισσίας | «Καμπανάκι» για Παθολογική και Ογκολογική Κλινική (video)

Τον κώδωνα του κινδύνου για την κατάσταση που επικρατεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Μεσσηνίας έκρουσε ο Παναγιώτης Νάνος, αντιπρόεδρος του Σωματείου Ειδικευμένων Γιατρών ΕΣΥ Μεσσηνίας, χαρακτηρίζοντάς την «οριακή» όσον αφορά τα νοσοκομεία Καλαμάτας και Κυπαρισσίας, και «ανήμπορη να καλύψει τις ανάγκες του μεσσηνιακού λαού σε θέματα υγείας».

Ο κ. Νάνος περιέγραψε μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση, με μεγάλα κενά σε οργανικές θέσεις, ιδίως σε κρίσιμες κλινικές όπως η Παθολογική και το Ογκολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου Καλαμάτας, που σηκώνουν δυσανάλογο βάρος και πλέον αδυνατούν να καλύψουν πλήρως τις ανάγκες των ασθενών. Ταυτόχρονα, οι διεργασίες για τους νέους οργανισμούς των νοσοκομείων βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, το 2024 το Νοσοκομείο Καλαμάτας κατέγραψε την τέταρτη υψηλότερη επισκεψιμότητα πανελλαδικά, καθώς περίπου 100.000 ασθενείς προσήλθαν για περίθαλψη, επανελέγχους και παρακολούθηση. Ο κ. Νάνος υπογράμμισε ότι η εικόνα που παρουσίασε πρόσφατα ο Υπουργός Υγείας κατά την επίσκεψή του στην Καλαμάτα «απέχει σημαντικά από την πραγματικότητα», σημειώνοντας ότι στη σχετική σύσκεψη δεν προσκλήθηκε κανένας εκπρόσωπος του Σωματείου Ειδικευμένων Γιατρών ούτε των γιατρών του ΕΣΥ.

«Η εικόνα που έδωσε ο Υπουργός είναι πως λείπουν μόνο κάποιοι γιατροί, ενώ στην πραγματικότητα απουσιάζουν 36 από τις 124 οργανικές θέσεις», τόνισε ο κ. Νάνος. «Η κατάσταση στην Παθολογική Κλινική είναι εξαιρετικά κρίσιμη – κινδυνεύει η λειτουργία της», πρόσθεσε, υπενθυμίζοντας ότι ο Υπουργός, ήδη από την επίσκεψή του πέντε μήνες πριν, είχε δεσμευθεί πως θα προκηρύξει όλες τις θέσεις, «κάτι που δεν έγινε», όπως είπε, «και τώρα επαναλαμβάνει πως αυτό θα γίνει τον Δεκέμβριο».

Αναφερόμενος στο Ογκολογικό Τμήμα, σημείωσε ότι υπάρχει μόλις ένας γιατρός, ενώ οι ανάγκες έχουν πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια. «Είναι αδύνατον να σηκώσει μόνος του το βάρος, γι’ αυτό και πολλοί ασθενείς αναγκάζονται να στραφούν σε άλλες πόλεις ή στον ιδιωτικό τομέα», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Νάνος υπογράμμισε πως αποτελεί επιτακτική ανάγκη η προκήρυξη όλων των θέσεων σε όλες τις ειδικότητες και η μονιμοποίηση όλων των επικουρικών γιατρών, προτάσεις που έχουν ήδη κατατεθεί από το Σωματείο. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανάγκη για ουσιαστικά κίνητρα προσέλκυσης γιατρών σε άγονες θέσεις, όπως επιδότηση ενοικίου ή άλλες παροχές. «Τον Μάιο ο Υπουργός είπε πως θα το εξετάσει, τώρα ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει εμπόδιο – ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχουμε δει κάτι χειροπιαστό», σημείωσε. Τέλος, αναφερόμενος στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας, τόνισε πως οι “ελλείψεις είναι τραγικές”, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα νοσοκομείο που «δεν απέχει πολύ από το να χαρακτηριστεί ως μεγάλο» και χρειάζεται άμεση και ουσιαστική ενίσχυση.

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ Ι.Σ.Μ.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας στηρίζει και διαχρονικά αγωνίζεται για την υλοποίηση των δίκαιων αιτημάτων του Σωματείου Ειδικευμένων Ιατρών Ε.Σ.Υ. του Νομού Μεσσηνίας, όπως αυτά περιγράφονται στο σημερινό Δελτίου Τύπου.

Δελτίο τύπου 20-10-2025