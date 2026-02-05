Τελευταία Νέα
Οι γιατροί προτείνουν άφθονα λαχανικά αλλά οι τιμές στα ράφια απλησίαστες!

Μετά τις γιορτές, είναι σύνηθες να κυκλοφορούν προτάσεις αποτοξίνωσης από την πολυφαγία. Οι περισσότερες από αυτές, προτείνουν άφθονα λαχανικά και φρούτα. Η προφανής ερώτηση είναι: εσείς που συστήνετε τέτοιες λύσεις, πόσο καιρό έχετε να περάσετε από μανάβικο; Διότι εαν είχατε περάσει πρόσφατα, είτε θα προτείνατε κάτι διαφορετικό, είτε θα συμπονούσατε με τον μέσο καταναλωτή που ψάχνει τρόπο να χάσει τα κιλά των εορτών.

Το δείχνουν άλλωστε και οι δείκτες του τιμάριθμου, τα φρέσκα έχουν αυξηθεί σημαντικά. Βέβαια, τα… χλιαρά ποσοστά αυξήσεων που εμφανίζονται στον δημοσιευμένο τιμάριθμο και αφορούν τις τιμές των φρέσκων, δεν έχουν καμία σχέση με τις τιμές στο ράφι. Αυτό είναι ένα στατιστικό παράδοξο, το οποίο μας ξεπερνά. Επειδή η καλύτερη απόδειξη είναι η πραγματικότητα της αγοράς, αναλύσαμε τις τιμές χονδρικής της Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών, οι οποίες αποτελούν οδηγό και για τις συμφωνίες που κλείνονται μεταξύ μεγάλων αγοραστών και παραγωγών και κατά συνέπεια είναι η βάση για τη διαμόρφωση των τιμών λιανικής.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του insider.gr πατώντας εδώ 

