Το φαινόμενο Adele: «Σαρώνει» τα τσαρτ με το νέο της τραγούδι-«απολογία» στον γιο της για τον χωρισμό με τον πατέρα του

Δεν υπήρξε ποτέ συμβατή με κλασικά πρότυπα της παγκόσμιας δισκογραφίας, δεν διέθετε τα χαρακτηριστικά του sex symbol, δεν μπήκε στα γρανάζια των ισχυρών των δημοσίων σχέσεων, δεν έδωσε τροφή στον τύπο με την προσωπική της ζωή. Το μεγάλο της όπλο υπήρξε πάντα το μουσικό ταλέντο της, η τεράστια φωνή της αλλά και η ευαισθησία της, αυτή που αποτελούσε πάντα την πυξίδα για την δημιουργία ενός καινούργιου τραγουδιού.

Κι όμως, κατάφερε να ξεχωρίσει από τα πρώτα της κιόλας βήματα και μέσα σε λίγα χρόνια να έχει κερδίσει, επάξια, τον τίτλο της πιο επιτυχημένης διεθνώς γυναίκας ερμηνεύτριας και τραγουδοποιού, με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 120 εκατομμύρια αντίτυπα και σημαντικά βραβεία που άλλοι ομότεχνοί της δεν καταφέρνουν να κατακτήσουν σε μια ολόκληρη ζωή. Κι όλα αυτά σε ηλικία μόλις 33 ετών, έχοντας κυκλοφορήσει μόνον τρία ολοκληρωμένα άλμπουμ και με μεγάλα διαστήματα καλλιτεχνικής αποχής! Adele που εισέβαλε και πάλι σαν τυφώνας στην παγκόσμια μουσική πραγματικότητα με το ολοκαίνουργιο τραγούδι της «Get easy on me», που τρέλανε στην κυριολεξία τις μουσικές πλατφόρμες. Μέσα σε λίγες μόνον ώρες το κομμάτι είχε πάνω από 23 εκατ. views στο You Tube και τουλάχιστον 12 εκατ, streams! Έγινε δηλαδή χιτ σε λιγότερες από δώδεκα ώρες προσθέτοντας ένα ακόμη ρεκόρ στο ήδη πλούσιο προσωπικό αρχείο της διάσημης βρετανίδας ερμηνεύτριας. Αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που μουσικού φαινομένουπου εισέβαλε και πάλι σαν τυφώνας στην παγκόσμια μουσική πραγματικότητα με το ολοκαίνουργιο τραγούδι της «», που τρέλανε στην κυριολεξία τις μουσικές πλατφόρμες. Μέσα σε λίγες μόνον ώρες το κομμάτι είχε πάνω από 23 εκατ. views στο You Tube και τουλάχιστον 12 εκατ, streams! Έγινε δηλαδή χιτ σε λιγότερες από δώδεκα ώρες προσθέτοντας ένα ακόμηστο ήδη πλούσιο προσωπικό αρχείο της διάσημης βρετανίδας ερμηνεύτριας.

Κι επειδή τέτοιου είδους φαινόμενα, τα οποία μάλιστα να έχουν και διάρκεια, δεν υπάρχουν γεννιούνται συχνά, αποτελούν, αναμφισβήτητα, ένα ενδιαφέρον πεδίο διερεύνησης. Τί είναι αυτό που έχει η Αντέλ και καταφέρνει, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια, ό,τι αγγίζει να γίνεται χρυσός; Γιατί είναι σαφές πως μόνο το ταλέντο δεν αρκεί για να χτιστεί ένα τόσο δυνατό μουσικό κεφάλαιο.

Οι απαντήσεις στο παραπάνω ερώτημα κρύβονται, πιθανότατα, μέσα στην ίδια τη ζωή της, την ιδιοσυγκρασία της και φυσικά τις καλλιτεχνικές επιλογέςτης . Κατ’ αρχάς ήταν Αντέλ ήταν ένα κορίτσι που γνώριζε τί ήθελε να κάνει στη ζωή της από πολύ μικρή. Το πάθος της για το τραγούδι, οι μαγικές ιδιότητες που ασκούσε πάνω της αυτή η τέχνη ήταν εμφανέστατα από την παιδική της ηλικία και θέριευαν όσο μεγάλωνε. Όλη αυτή η προσκόλληση όμως δεν οφειλόταν αποκλειστικά στις πασιφανείς φωνητικές της δυνατότητες αλλά και στο γεγονός πως, από νωρίς, η μουσική έμοιαζε για εκείνη ως το ιδανικό καταφύγιο στα δύσκολα και ως ο πιο προσιτός τρόπος για να εκφράσει τα συναισθήματά της. Ήταν δηλαδή η λύτρωσή της.

Ένας μαγικός τρόπος λύτρωσης από το βαθύ τραύμα που άφησε στην ευαίσθητη παιδική ψυχή της η εγκατάλειψη από τον πατέρα της όταν ήταν μόλις δύο ετών, από τα εφηβικά αδιέξοδα, τις νεανικές ερωτικές απογοητεύσεις, τη μάχη της με την προσωπική της εικόνα, τον αγώνα της για γίνει η ίδια πρωταγωνίστρια της ζωής της και να διεκδικήσει όλα αυτά που νιώθει πως της αξίζουν, σε συναισθηματικό επίπεδο. Το ταξίδι της προσωπικής της αναζήτησης, όπως η ίδια έχει εξομολογηθεί κατά καιρούς δεν ήταν εύκολο. Είχα πάντα όμως ως πολύτιμο συνοδοιπόρο της, στα καλά και κυρίως στα δύσκολα, τη δύναμη της μουσικής.

Η Αντέλ έγραφε πάντα βιωματικά τραγούδια. Δεν είναι εξάλλου τυχαίο πως σε όλα τα άλμπουμ της έδωσε ως τίτλο την εκάστοτε ηλικία της. Από το παρθενικό «19», μέχρι το εμβληματικό «21» που γεννήθηκε από τις στάχτες ενός χωρισμού και περιείχε τις μεγάλες επιτυχίες της «Someone Like You» και «Rolling in the Deep», το «25» με το κλασικό τραγούδι της «Hello» που η ίδια χαρακτήρισε ως επανόρθωση για τον χρόνο που χάθηκε αλλά και το επερχόμενο «30», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 19 Νοεμβρίου.

Έξι ολόκληρα χρόνια πέρασαν από το τελευταίο άλμπουμ της το οποίο δημιουργήθηκε σε μια κομβική περίοδο της ζωής της που έμοιαζε ευτυχισμένη στο πλευρό του συντρόφου της με τον οποίο απέκτησε ένα αγοράκι. Στο χρονικό αυτό διάστημα όμως πολλά άλλαξαν, προσωπικές επιλογές αποδείχτηκαν λανθασμένες και ο δρόμος της επανόρθωσης ήταν μακρύς και δύσκολος για την γυναίκα που φαινομενικά τα είχε όλα αλλά δεν ήταν πλέον ευτυχισμένη. Πάλεψε να λύσει τα προβλήματα, στράφηκε προς τη γυμναστική για να ανεβάσει την ψυχολογία της και έχασε πολλά κιλά αλλάζοντας εντελώς την εικόνα της ωστόσο διαπίστωσε πως ο χωρισμός με τον σύζυγό της Simon Konecki αποτελούσε μονόδρομο. Έναν μονόδρομο, ωστόσο, τραχύ και δύσβατο δεδομένου ότι οι δικές της αποφάσεις επηρεάζουν άμεσα τη ζωή και τα συναισθήματα του 9χρονου σήμερα γιου της.

Η Αντέλ με τον πρώην σύζυγό της και πατέρα του γιου της Simon Konecki

Γι’ αυτόν λοιπόν έγραψε τα καινούργια της τραγούδια, για να τού εξηγήσει τους λόγους που την οδήγησαν στον χωρισμό με τον πατέρα του, για να κατανοήσει μεγαλώνοντας πόσο πιεσμένη ένιωθε και πώς δεν είχε άλλο κουράγιο να παλέψει για μια σχέση που είχε τελειώσει: «Άλλαξα αυτό που ήμουν για να δώσω προτεραιότητα σε σάς τους δυο, αλλά τώρα παραιτούμαι…» τραγουδά με νόημα στο τραγούδι ««Get easy on me» και εξηγεί λίγο παρακάτω «‘Ημουν παιδί ακόμη/ δεν είχα την ευκαιρία να νιώσω τον κόσμο γύρω μου/ δεν είχα χρόνο να επιλέξω αυτό που διάλεξα να κάνω…». Είναι ένα κομμάτι – εξομολόγηση μιας μητέρας προς το παιδί της με το οποίου τού ζητά την επιείκειά του.

Η Αντέλ με το γιο της σε παλαιότερη φωτογραφία

«Μέσα από αυτόν τον δίσκο ήθελα να καταλάβει, στα 20 ή στα 30 του, ποια είμαι και γιατί επέλεξα να αλλάξω τη ζωή του κυνηγώντας τη δική μου ευτυχία. Αυτό τον έκανε δυστυχισμένο μερικές φορές. Και αυτή είναι μία πληγή που δεν ξέρω να θα καταφέρω ποτέ να γιατρέψω» εξομολογήθηκε η ίδια σε συνέντευξη που έδωσε στη «Vogue».

Αυτές οι πραγματικές ιστορίες, οι μεγάλες αλήθειες και τα έντονα συναισθήματα που κρύβονται πίσω από τα τραγούδια της Αντέλ τα καθιστούν ακαταμάχητα και ανάρπαστα. Είναι οι μελωδίες, οι στίχοι και οι ερμηνείες που έχουν γεννηθεί μέσα από πολύ χαρά ή μεγάλο πόνο, γενναίες καταθέσεις ψυχής που μιλούν κατευθείαν στην καρδιά του ακροατή.

www.protothema.gr