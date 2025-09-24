«Το… φιάσκο, η πολιτική… κλακαδόρου και η δικαίωση του Αντώνη Σαμαρά» – Τι σημείωσε ο Δημήτρης Απόκης (video)

Με την αυτοπεποίθηση του «κυριάρχου», στον οποίο πλέον έχουν ανοίξει και οι πόρτες του Λευκού Οίκου, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιχείρησε ένα power play, δείχνοντας στην Ελληνική κυβέρνηση πόσο ελάχιστα τη λαμβάνει υπόψη. Η ακύρωση της προγραμματισμένης συνάντησης των δύο ηγετών από την τουρκική πλευρά αποτελεί «ένα ξεκάθαρο φιάσκο!» σύμφωνα με τον Δημήτρη Απόκη.

«Στην κυριολεξία ήταν ένα φιάσκο για την ελληνική πλευρά για τον Πρωθυπουργό, για την ελληνική ηγεσία και ένα power game, ξεκάθαρο από την πλευρά του κου Ερντογάν και της Τουρκίας», είπε σχολιάζοντας τις εξελίξεις στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης BEST, εκτιμώντας πως πρόκειται για επίδειξη δύναμης, ενώ χαρακτήρισε την αντίδραση της Αθήνας αναμενόμενη. Την ίδια στιγμή που η παρουσία του Τούρκου προέδρου «σε όλα τα σημαντικά τραπέζια της Ευρώπης», δεν περνά απαρατήρητη.

Το ερώτημα που πλανάται είναι κατά πόσο το «άκυρο» της Τουρκίας θα έχει αντίκτυπο στην έννοια των «ήρεμων νερών» που επιζητά η Ελλάδα. Ο διεθνολόγος τόνισε: «…θα έπρεπε να έχει αντίκτυπο όχι αποκλειστικά στη λογική των ήρεμων νερών που, ντε και καλά και με οποιοδήποτε κόστος, προωθεί η Ελληνική κυβέρνηση, εκεί που θα έπρεπε να έχει αντίκτυπο είναι στην πολιτική του κατευνασμού, της υπόκλισης, της υποτέλειας που εφαρμόζει η Ελληνική κυβέρνηση απέναντι στο καθεστώς Ερντογάν της Τουρκίας. Μια πολιτική που έχει οδηγήσει σε σαφή υποχώρηση τα εθνικά συμφέροντα και την αξιοπιστία της χώρας στο εξωτερικό, σε σημαντικές πρωτεύσεις όπως είναι η Ουάσιγκτον ακόμα και στην ίδια την Ευρώπη».

Εκτίμησε επίσης πως η αντίδραση της Αθήνας όφειλε να είναι διαφορετική: «Περίμενα να δω τον Έλληνα Πρωθυπουργό να κατακεραυνώνει τον κύριο Ερντογάν δημόσια πλέον για την πολιτική που ασκεί απέναντι στην Ελλάδα, την Κύπρο, γενικά στον Ελληνισμό, για την πολιτική που εφαρμόζει στην Μέση Ανατολή, για την πολιτική που εφαρμόζει στην Ουκρανία και να μιλήσει πλέον ξεκάθαρα, να δώσει την πραγματική εικόνα του κυρίου Ερντογάν. Αν αυτό οδηγεί στον κ. Ερντογάν να ανακατέψει τα “ήρεμα νερά”, ας τα ανακατέψει! Για να καταλάβει πλέον και η διεθνής κοινότητα και σύμμαχοί μας σοβαροί…», αναφερόμενος σε ΗΠΑ και Ευρωπαϊκή Ένωση «ποιός είναι ο κ. Ερντογάν, ποιο είναι το πρόσωπό του».

ΤΟ ΔΙΠΛΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΟΗΕ, ΤΟ ΣΙΩΠΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΜΜΕ

Από το βήμα του ΟΗΕ, ο Τούρκος πρόεδρος δεν μίλησε μόνο για «Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου», αλλά έστειλε και άλλο μήνυμα: «Στην ουσία, είπε ξεκάθαρα από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών ότι τίποτε δεν μπορεί να γίνει στην Ανατολική Μεσόγειο χωρίς την άδεια της Τουρκίας! Χωρίς να παίζει ρόλο η Τουρκία. Δηλαδή, κατήργησε την Ελλάδα λίγο πολύ, κι αυτό πέρασε στο ντούκου, να το πω έτσι λαϊκά…». Ο Δημήτρης Απόκης καυτηρίασε και το «σιωπητήριο» των συστημικών ΜΜΕ: « Δεν μπορεί να επικρατεί σιωπητήριο στα Ελληνικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, στη συντριπτική πλειοψηφία τους. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα», θέτοντας ως αναγκαιότητα «να ενημερώνουμε τον Έλληνα πολίτη με τα δεδομένα της εποχής». Σύμφωνα με τον ίδιο, η παρουσία του Τούρκου προέδρου σε όλα τα κρίσιμα τραπέζια είναι γεγονός που δεν μπορεί να αγνοηθεί: «Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει σε όλους μας, ο κ. Ερντογάν είναι σε όλα τα τραπέζια στην πρώτη γραμμή…». Αναφέρθηκε στη συνάντηση για τη Γάζα, όπου «συμμετείχαν πολύ σημαντικά Αραβικά κράτη» και ο Ερντογάν «Ποιός κάθεται δίπλα και συμπροεδρεύει στην ουσία με τον Αμερικανό Πρόεδρο; Ο κ. Ερντογάν». Υπενθύμισε ακόμη την επικείμενη συνάντηση του Τούρκου προέδρου στον Λευκό Οίκο «με πολύ διευρυμένη ατζέντα» και συμφωνίες «δισεκατομμυρίων» αλλά και «με πολλά δώρα για τον Τραμπ».

Σημείωσε ότι τέτοιου είδους διαπραγματεύσεις έχουν σημασία λέγοντας με νόημα: «Αν προσέξει κανείς τις λεπτομέρειες, θα δει ότι ο κύριος Ερντογάν κινείται πάρα πολύ έξυπνα (…)». Ενώ σε ό,τι αφορά τη συμφωνία ΗΠΑ – Τουρκίας σημείωσε πως πρόκειται για «μία τεράστια συμφωνία για αγορά Boeing… άλλες συμφωνίες για φυσικό αέριο… δισεκατομμύρια δολάρια προς τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια εποχή που όλοι ξέρουμε ότι αυτό είναι το κέντρο της πολιτικής του Αμερικανού Προέδρου», και κατέληξε: «Εμείς, λοιπόν, αντί να διαμορφώσουμε τη στρατηγική μας… λειτουργούμε ως κλακαδόρος του κυρίου Ερντογάν και του καθεστώτος Ερντογάν στην Τουρκία. Αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο».

Η ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΣΑΜΑΡΑ

Τα γεγονότα, όπως είπε ο Δημήτρης Απόκης, δικαιώνουν τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά: «…έχει γίνει πλέον σαν σπασμένο γραμμόφωνο αυτή η δικαίωση… Κάθε φορά που υπάρχει μία σημαντική εξέλιξη, δικαιώνεται ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος για αυτά τα πράγματα που είχε προειδοποιήσει -και αποδεικνύονται κάθε μέρα – διαγράφεται από τον κύριο Πρωθυπουργό, από τη Νέα Δημοκρατία».

Κατηγόρησε δε την κυβέρνηση για «αγωνιώδη προσπάθεια» μέσω φιλικών ΜΜΕ και «γνωστών παπαγάλων» να μιλήσουν για προσέγγιση, ενώ «η ζημιά έχει γίνει», και κατέληξε: «Αν νομίζουν κάποιοι ότι την καταστροφική εξωτερική πολιτική, την οποία έχει εφαρμόσει αυτή η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια κι έχει κοστίσει τα μέγιστα στη χώρα – μπορεί να μην το βλέπει κανείς αυτή τη στιγμή ακόμη, αλλά έχει κοστίσει τα μέγιστα στη χώρα και θα είναι πολύ δύσκολο να ανατραπεί η ζημιά που έχει γίνει για τη χώρα – ότι θα βρεθούν κάποιοι… να συγκαλύψουν και να δικαιολογήσουν και να βάλουν πλάτη για την αξιοπιστία αυτής της καταστροφικής κυβέρνησης στον χώρο της εξωτερικής πολιτικής και όχι μόνο, γενικά, νομίζω ότι κάνουν λάθος».

https://www.youtube.com/watch?v=2AHANuCb7yw