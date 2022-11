Το Καλαμάτα ShortDocs παρουσιάζει το δεύτερο event του Νοεμβρίου την Παρασκευή 25/11 στις 20:00 με τις επιλεγμένες ταινίες του Οκτωβρίου στο νέο χώρο του Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας στην οδό Κουτσομητόπουλου 6, κοντά στην πλατεία Όθωνος, με ελεύθερη είσοδο.

Οι θεατές καλούνται για μια ακόμη φορά να βαθμολογήσουν τις ταινίες και να επιλέξουν τις υποψήφιες για το βραβείο κοινού στο ετήσιο φεστιβάλ το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 27 έως τις 30 Ιανουαρίου.

Οι ταινίες:

Don’ t break my stones

Director Katerina Patroni – Country: Greece

Ένα Ντοκιμαντέρ για τις κατοικές της Πάρου. Τέσσερις άνθρωποι μοιράζονται τις ιστορίες και τις αναμνήσεις τους από τις κατοικές τους. Κατοικιά ονομάζεται η κατοικία εκτός οικισμών, γύρω από την οποία οι παριανοί στέγασαν τις παραγωγικές αγροκτηνοτροφικές τους δραστηριότητες.

Is the city dead?

Director Dimitra Mitsaki – Country: Greece

“Είναι η πόλη νεκρή;”, ρώτησε η γοργόνα, αντί να αναζητήσει τον αδερφό της. Ο Αλέξανδρος είχε χαθεί εδώ και καιρό, σίγουρα νεκρός αλλά όχι ξεχασμένος. Κανείς δεν θυμάται τη γοργόνα, αν και η πόλη φέρει το όνομά της, Θεσσαλονίκη. Σε αυτό το υβριδικό ντοκιμαντέρ, ο Τιτίκα (42) και ο Θοδωρής (36), και οι δύο μόνιμοι κάτοικοι, μοιράζονται τις σκέψεις τους για την τρέχουσα κατάσταση της πόλης. Θα υπάρχει η Θεσσαλονίκη σε εκατό χρόνια από τώρα;

The Call Of The Lighthouses

Director Konstantinos Potamianos – Country: Greece

Ένα ντοκιμαντέρ που περιγράφει την ιστορία της ανακαίνισης των δύο νοτιότερων φάρων της χερσαίας Ευρώπης, από την σκοπιά του αρχιτέκτονα που ανέλαβε την ανακατασκευή τους. Τον εγχείρημα ήταν δύσκολο και γεμάτο αναπάντεχα περιστατικά, όμως μαζί με την ομάδα του κατάφεραν να το ολοκληρώσουν με επιτυχία.

The Awakening of the Youngsters

Director Sergio García Locatelli – Country: Spain

Στις 16 Μαΐου 2011, στους ισπανικούς δρόμους βιώθηκε ο πιο ρομαντικός τρόπος άσκησης της δημοκρατίας στα χέρια του λαού. Σε αυτό το πλαίσιο είναι που οι γενιές που τώρα ξεκουράζονται μιλούν στους νέους καλώντας τους να αναλάβουν τη ζωή τους και να αποτελέσουν ενεργό μέρος της κοινωνίας που βρίσκεται σε κρίση.

One fine day in Troy

Director Ülkü Sönmez – Country: Turkey

Ενώ το έργο επικεντρώνεται στις αρχαιολογικές ανασκαφές της αρχαίας πόλης της Τροίας, η οποία χρονολογείται από το 3500 π.Χ., από τα μάτια των αρχαιολόγων για 150 χρόνια, δείχνει επίσης πώς εξελίσσονται τα πράγματα και τις καθημερινές ρουτίνες στο Μουσείο της Τροίας που βρίσκεται ακριβώς δίπλα στα Ερείπια της Τροίας. Παρουσιάζει το φόντο του μουσείου και των ανασκαφών, που δεν μπορούν να δουν οι επισκέπτες, σε όλη του τη φυσικότητα.

Islands

Director Desirée Alagna – Country: Italy

Μια αφηγηματική φωνή κρατά το κοινό νήμα μιας οικείας ιστορίας, συνυφασμένη με την ιστορία του νησιού Ferdinandea, που γεννήθηκε από μια ξαφνική έκρηξη το 1830 στα ανοιχτά της Sciacca, και εξαφανίστηκε μετά από μόλις έξι μήνες. Η μικρού μήκους ταινία αναμειγνύει διαφορετικά υλικά: το φιλμ, εικόνες από έναν εικονικό κόσμο, λειτουργικές εικόνες της μελέτης του βυθού.