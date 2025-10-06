Το κόλπο για να περνάς γρήγορα τα διόδια χωρίς e-pass -Η άγνωστη λωρίδα για όλους τους οδηγούς

Ακόμα και όσοι δεν έχουν στην κατοχή τους έναν πομποδέκτη, μπορούν να περάσουν γρήγορα από τα διόδια μέσω μιας άγνωστης σε πολλούς λωρίδας.

Διπλός είναι ο πονοκεφάλος που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί κατά τις μαζικές εξόδους στους σταθμούς διοδίων των αυτοκινητοδρόμων, καθώς πέρα από την οικονομική επιβάρυνση, καλούνται να υπομείνουν και τις ουρές πολλών μέτρων που σχηματίζονται και εκτροχιάζουν τον χρόνο ταξιδιού τους. Και αν η καταβολή του εκάστοτε τέλους είναι αναπόφευκτη, εφόσον δεν θέλουμε να μπούμε σε μπελάδες, η αποφυγή των ουρών είναι πλήρως εφικτή.