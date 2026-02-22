«Τώρα μπορούμε να δούμε το θάρρος τους»: Αφιέρωμα του Guardian στους 200 της Καισαριανής, συγκινητικές μαρτυρίες

Οι φωτογραφίες της εκτέλεσης των 200 αγωνιστών στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944 που ήρθαν στο φως, έχουν προκαλέσει συγκίνηση και δέος όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και διεθνώς.

Οι φωτογραφίες, που δημοσιεύτηκαν πρόσφατα, αποτυπώνουν τους μελλοθάνατους να βαδίζουν προς το εκτελεστικό απόσπασμα με το κεφάλι ψηλά, μια στιγμή που μέχρι σήμερα ζούσε μόνο μέσα από αφηγήσεις και σημειώματα γραμμένα λίγο πριν τον θάνατο.

Η The Guardian φιλοξενεί ένα συγκινητικό ρεπορτάζ, κάνοντας λόγο για τις πρώτες γνωστές εικόνες που «δίνουν πρόσωπο» στους ηρωικούς πρωταγωνιστές της τραγωδίας.

«Την ηρωική τους στάση την ακούγαμε μια ζωή. Τώρα τη βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας», λέει ο 96χρονος Βαγγέλης Σακκάτος, που ζει λίγα μόλις μέτρα από το Σκοπευτήριο της Καισαριανής. Από παιδί άκουγε για εκείνη την ημέρα που σημάδεψε τη συλλογική μνήμη της χώρας. «Τα χρόνια πέρασαν, αλλά δεν ξέχασα ποτέ», τονίζει.

