Το λέτε λάθος: Οι 11 φράσεις που πρέπει να κόψετε

Η αυτοπεποίθηση μπορεί να είναι το κλειδί για να επιτύχει κανείς τους στόχους του στο επαγγελματικό πεδίο και όχι μόνο. Αυτό που οι περισσότεροι δεν συνειδητοποιούμε είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο μιλάμε μπορεί να μας κάνει να φαινόμαστε –ή ακόμα και να νιώθουμε- λιγότερο ικανοί, άξιοι και δυναμικοί.

Η Kathy και ο Ross Petras, δύο αδέρφια που έχουν κυκλοφορήσει το best seller βιβλίο «You’re Saying it Wrong», έγραψαν στο CNBC για τις 11 φράσεις τις οποίες πρέπει να σταματήσουμε να λέμε για να ενισχύσουμε την αυτοπεποίθησή μας.

1. Εγώ πρέπει να το κάνω αυτό.

Τι πρέπει να λέτε: Εγώ έχω την ευκαιρία να το κάνω αυτό.

Μία μικρή αλλαγή φρασεολογίας βοηθά να δείτε κάτι σαν ευκαιρία, αντί για υποχρέωση. Ακόμα και μία εργασία που σας είναι δυσάρεστη μπορεί να σας ανοίξει νέες πόρτες.

2. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό.

Τι πρέπει να λέτε: Μπορώ να προσπαθήσω να το κάνω αυτό.

Μην παραδέχεστε την ήττα σας πριν καν ξεκινήσετε. Δώστε μια ευκαιρία στον εαυτό σας να επιτύχετε κάτι, χωρίς ωστόσο να δημιουργήσετε υπερβολικά υψηλές προσδοκίες.

3. Θα έπρεπε να το κάνω αυτό.

Τι πρέπει να λέτε: Θα το κάνω αυτό.

Βάλτε τον εαυτό σας στη θέση του «οδηγού» και θέστε τους δικούς σας όρους.

4. Γιατί συμβαίνει αυτό σε εμένα;

Τι πρέπει να λέτε: Τι μαθαίνω από αυτό;

Μετατρέψτε κάτι που σας ενοχλεί ή σας συγχύζει σε μία ευκαιρία να μάθετε κάτι. Μην παραπονιέστε, βρείτε κάτι καλό σε μία κατά τα άλλα δύσκολη στιγμή.

5. Ποτέ δεν έπρεπε να το κάνω αυτό.

Τι πρέπει να λέτε: Επειδή το έκανα αυτό, τώρα γνωρίζω ότι….

Να σκέφτεστε τα καλά πράγματα που συνέβησαν γιατί κάνατε κάτι που δεν έπρεπε. Ίσως να γνωρίσατε κάποιον ή να ανακαλύψατε κάτι εκπληκτικό για τον εαυτό σας.

6. Απέτυχα.

Τι πρέπει να λέτε: Αυτή η προσπάθεια δεν είχε αποτέλεσμα.

Ίσως κάτι να μην εξελίχθηκε όπως περιμένατε. Ναι, δεν πήρατε εκείνη την προαγωγή ή δεν κερδίσατε εκείνον τον πελάτη. Όμως, μην αδικείτε τον εαυτό σας. Θυμηθείτε ότι θα υπάρξουν και άλλες ευκαιρίες.

7. Μακάρι να είχα κάνει αυτό.

Τι πρέπει να λέτε: Τίποτα.

Όλοι μιλάμε έτσι κάποιες στιγμές, όμως αυτός ο τρόπος σκέψης είναι αδιέξοδος. Εφόσον δεν παίρνετε μαθήματα από το παρελθόν, σταματήστε να μιλάτε έτσι.

8. Αυτό είναι πολύ περίπλοκο.

Τι πρέπει να λέτε: Δεν το καταλαβαίνω αυτό αυτή τη στιγμή.

Όταν αντιμετωπίζετε μία νέα πρόκληση, μην την παρουσιάζετε στον εαυτό σας σαν κάτι αδύνατο. Μην λέτε στον εαυτό σας ότι δεν μπορείτε να αλλάξετε ή να εξελιχθείτε, γιατί απλά δεν είναι αλήθεια.

9. Δεν είναι δίκαιο.

Τι πρέπει να λέτε: Θα το αντιμετωπίσω έτσι και αλλιώς.

Κάποιες φορές, η ζωή μοιάζει άδικη, αλλά δεν έχει νόημα να το λέτε και να νιώθετε άσχημα. Αντιμετωπίστε αυτή την αδικία κατά μέτωπο και ψάξτε για λύσεις που θα σας φέρουν εκεί που θέλετε να είστε.

10. Αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ.

Τι πρέπει να λέτε: Μπορώ να αλλάξω τον τρόπο με τον οποίο το προσεγγίζω αυτό.

Πάρτε στα χέρια σας τον έλεγχο μίας κατάστασης.

11. Ποτέ. Πάντα.

Τι πρέπει να λέτε: Αποφύγετε αυτές τις απόλυτες λέξεις.

Εάν πιάνετε τον εαυτό σας να λέει πράγματα όπως «ποτέ δεν θα πάρω την προαγωγή που θέλω», κάντε ένα βήμα πίσω και κοιτάξτε τη μεγάλη εικόνα. Η ζωή δεν είναι μαύρο και άσπρο. Οι πιο επιτυχημένοι άνθρωποι μπορούν να δουν τα πράγματα αντικειμενικά.

