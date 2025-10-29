Τελευταία Νέα
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το να είσαι αγενής με το ChatGPT αυξάνει την ακρίβειά του, αλλά μπορεί να το μετανιώσεις -Τι έδειξε έρευνα

Νέα μελέτη έδειξε ότι τα chatbots τεχνητής νοημοσύνης (AI), ειδικά το ChatGPT, ενδέχεται να δίνουν πιο ακριβείς απαντήσεις όταν οι χρήστες είναι αγενείς.

Οι επιστήμονες ωστόσο προειδοποιούν ότι η χρήση προσβλητικής γλώσσας στην αλληλεπίδραση ανθρώπου-Τεχνητής Νοημοσύνης μπορεί να ενέχει κινδύνους. Ζήτησε τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης για να παίξει στη λοταρία -Κέρδισε 100.000 δολάρια

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στις 6 Οκτωβρίου στη βάση προδημοσιεύσεων arXiv και δεν έχει ακόμα αξιολογηθεί από ομοτίμους. Σκοπός της είναι να εξετάσει αν ο τόνος του χρήστη, δηλαδή πόσο ευγενικός ή αγενής είναι, επηρεάζει την ακρίβεια των απαντήσεων.

Έτσι, οι ερευνητές συνέταξαν 50 βασικές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και στη συνέχεια τις τροποποίησαν σε πέντε κατηγορίες τόνου: πολύ ευγενικό, ευγενικό, ουδέτερο, αγενές και πολύ αγενές. Οι ερωτήσεις κάλυπταν γνωστικά πεδία όπως μαθηματικά, ιστορία και επιστήμες, και κάθε μία είχε τέσσερις πιθανές απαντήσεις από τις οποίες η μία σωστή. Τα 250 ερωτήματα που προέκυψαν τα έβαλαν δέκα φορές στο ChatGPT-4o, ένα από τα πιο προηγμένα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLMs) που έχει αναπτύξει η OpenAI.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του iefimerida.gr πατώντας εδώ

