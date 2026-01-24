Το νέο Διοικητικό και Εποπτικό Συμβούλιο της A΄ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας

Την Πέμπτη 22 Γενάρη 2026 πραγματοποιήθηκαν εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου του σωματείου της της A΄ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας.
Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
Ψήφισαν: 454 – Αριθμός εδρών: α) Διοικητικού Συμβουλίου: (7)
β) Εποπτικού Συμβουλίου: (3)
Έγκυρα: 444 Άκυρα–Λευκά: 4 – 6
|Ψήφοι
|Έδρες ΔΣ
|Έδρες ΕΣ
|ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
|160
|3
|1
|ΔΑΚΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΔΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
|153
|2
|1
|ΕΝΩΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
|68
|1
|(-)
|ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ & ΠΕΚ
|63
|1
|1
Αναλυτικά:
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Ψήφοι: 160 – Έδρες ΔΣ: 3 – Έδρες ΕΣ: 1
Για Διοικητικό Συμβούλιο:
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ: 19
ΒΑΣΙΛΑ ΕΙΡΗΝΗ: 9
ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΦΩΤΗΣ: 105
ΖΑΜΠΡΑ ΣΟΦΙΑ: 18
ΚΑΣΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: 35
ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ: 32
ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΣ: 11
ΚΙΡΜΑΝΙΔΟΥ ΠΙΠΙΝΑ: 19
ΜΑΝΙΑΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ: 22
ΜΠΑΓΙΑΜΠΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ: 14
ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ: 28
ΜΠΑΡΔΑΜΑΣΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ: 53
ΜΠΕΣΜΠΕΑ ΑΜΑΛΙΑ: 62
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΡΙΤΑ: 49
ΞΥΔΕΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ: 20
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ: 90
ΡΕΜΙΔΙΑΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ: 31
ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ: 10
ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΝΙΟΒΗ: 21
ΤΣΕΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ: 18
ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ: 25
Για Εποπτικό Συμβούλιο:
ΒΑΣΙΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ: 65
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ: 69
ΠΟΥΛΗ ΤΖΕΝΗ: 56
ΔΑΚΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ψήφοι: 153 – Έδρες ΔΣ: 2 – Έδρες ΕΣ: 1
Για Διοικητικό Συμβούλιο:
ΑΛΕΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: 6
ΓΑΡΙΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ: 43
ΓΚΛΕΓΚΛΕ ΕΛΕΝΗ: 30
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ: 7
ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: 19
ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑ ΚΥΡΙΑΚΗ: 12
ΚΥΛΙΝΤΗΡΕΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ: 21
ΛΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: 9
ΜΠΟΥΡΧΑ ΜΑΡΙΑ: 8
ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ ΘΩΜΑΣ: 32
ΡΟΒΟΛΗ ΜΑΡΙΑ: 24
ΡΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: 16
ΣΜΕΡΛΑ ΜΑΡΘΑ ΑΝΤΩΝΙΑ: 50
ΣΟΥΡΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: 109
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ: 17
Για Εποπτικό Συμβούλιο:
ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: 105
ΠΟΘΟΥΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ: 42
ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ: 48
ΕΝΩΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ψήφοι: 68 – Έδρες ΔΣ: 1 – Έδρες ΕΣ: 0 (δεν είχε υποψήφιους)
ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: 32
ΓΡΑΦΑΚΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ (ΚΛΑΙΡΗ): 14
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ: 14
ΚΙΟΥΡΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ: 32
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: 17
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ):36
ΠΙΤΣΙΛΗ – ΧΑΤΖΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ: 28
ΤΣΩΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ: 32
ΦΛΩΡΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ: 14
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ & ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
Ψήφοι: 63 – Έδρες ΔΣ: 1 – Έδρες ΕΣ: 1
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ: 14
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ: 15
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ ΝΙΚΗ: 15
ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: 14
ΚΟΚΚΟΡΟΓΙΑΝΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ: 10
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: 25
ΚΟΥΦΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ: 10
ΚΥΒΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ: 10
ΜΑΚΡΙΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ: 23
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: 13
ΜΗΤΟΥΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ: 19
ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ: 10
ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ: 62
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: 13
ΣΜΕΡΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: 16
ΣΤΑΥΡΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ: 18
ΤΟΥΡΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ: 10
ΤΣΟΤΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ: 14
ΧΟΧΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: 14
Για Εποπτικό Συμβούλιο:
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: 25
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ: 29
ΦΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: 31
Εκλέγονται:
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
- ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΦΩΤΗΣ (ΑΣΕ)
- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ (ΑΣΕ)
- ΜΠΕΣΜΠΕΑ ΑΜΑΛΙΑ (ΑΣΕ)
- ΣΟΥΡΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΔΑΚΕ)
- ΣΜΕΡΛΑ ΜΑΡΘΑ ΑΝΤΩΝΙΑ (ΔΑΚΕ)
- ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) (ΕΡΚΕ)
- ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (ΣΕΔΕΜ & ΠΕΚ)
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
- ΜΠΑΡΔΑΜΑΣΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΑΣΕ)
- ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΡΙΤΑ (ΑΣΕ)
- ΚΑΣΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΑΣΕ)
- ΓΑΡΙΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ (ΔΑΚΕ)
- ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ ΘΩΜΑΣ (ΔΑΚΕ)
- ΚΙΟΥΡΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΧΑΡΑ) (ΕΡΚΕ) (έπειτα από κλήρωση)
- ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΣΕΔΕΜ & ΠΕΚ)
Τα υπόλοιπα αναπληρωματικά μέλη καταλαμβάνουν την αντίστοιχη θέση, ανάλογα με τη σειρά εκλογής.
ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
- ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΑΣΕ)
- ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΔΑΚΕ)
- ΦΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΣΕΔΕΜ & ΠΕΚ)
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
- ΒΑΣΙΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (ΑΣΕ)
- ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΔΑΚΕ)
- ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΣΕΔΕΜ & ΠΕΚ) (έπειτα από κλήρωση)
Τα υπόλοιπα αναπληρωματικά μέλη καταλαμβάνουν την αντίστοιχη θέση, ανάλογα με τη σειρά εκλογής.
Η εκλογική διαδικασία ολοκληρώθηκε ομαλά, χωρίς να υποβληθεί καμία ένσταση.
Το Απερχόμενο ΔΣ