Το νέο Διοικητικό και Εποπτικό Συμβούλιο της A΄ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας

Την Πέμπτη 22 Γενάρη 2026 πραγματοποιήθηκαν εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου του σωματείου της της A΄ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας. 

Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Ψήφισαν: 454 Αριθμός εδρών:        α) Διοικητικού Συμβουλίου: (7)

β) Εποπτικού Συμβουλίου: (3)

Έγκυρα: 444 ΆκυραΛευκά: 4 – 6

  Ψήφοι Έδρες ΔΣ Έδρες ΕΣ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 160 3 1
ΔΑΚΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΔΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 153 2 1
ΕΝΩΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 68 1 (-)
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ & ΠΕΚ 63 1 1

Αναλυτικά:

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Ψήφοι: 160 – Έδρες ΔΣ: 3 – Έδρες ΕΣ: 1

Για Διοικητικό Συμβούλιο:

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ:              19

ΒΑΣΙΛΑ ΕΙΡΗΝΗ:                             9

ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΦΩΤΗΣ:                         105

ΖΑΜΠΡΑ ΣΟΦΙΑ:                            18

ΚΑΣΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:            35

ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ:      32

ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΣ:                       11

ΚΙΡΜΑΝΙΔΟΥ ΠΙΠΙΝΑ:                   19

ΜΑΝΙΑΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ:                  22

ΜΠΑΓΙΑΜΠΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ:         14

ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ:         28

ΜΠΑΡΔΑΜΑΣΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ:         53

ΜΠΕΣΜΠΕΑ ΑΜΑΛΙΑ:                    62

ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΡΙΤΑ:                         49

ΞΥΔΕΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ:                            20

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ:    90

ΡΕΜΙΔΙΑΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ:            31

ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ:                    10

ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΝΙΟΒΗ:                          21

ΤΣΕΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ:                          18

ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ:                           25

Για Εποπτικό Συμβούλιο:

ΒΑΣΙΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ:                         65

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ:     69

ΠΟΥΛΗ ΤΖΕΝΗ:                              56

 

 

ΔΑΚΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Ψήφοι: 153 – Έδρες ΔΣ: 2 – Έδρες ΕΣ: 1

 

Για Διοικητικό Συμβούλιο:

ΑΛΕΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ:                    6

ΓΑΡΙΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ:                           43

ΓΚΛΕΓΚΛΕ ΕΛΕΝΗ:                          30

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ:           7

ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ:              19

ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑ ΚΥΡΙΑΚΗ:              12

ΚΥΛΙΝΤΗΡΕΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ:               21

ΛΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:                  9

ΜΠΟΥΡΧΑ ΜΑΡΙΑ:                         8

ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ ΘΩΜΑΣ:                   32

ΡΟΒΟΛΗ ΜΑΡΙΑ:                            24

ΡΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ:                      16

ΣΜΕΡΛΑ ΜΑΡΘΑ ΑΝΤΩΝΙΑ:         50

ΣΟΥΡΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ:                109

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ:     17

 

Για Εποπτικό Συμβούλιο:

ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ:     105

ΠΟΘΟΥΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ:              42

ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ:                   48

ΕΝΩΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Ψήφοι: 68 – Έδρες ΔΣ: 1 – Έδρες ΕΣ: 0 (δεν είχε υποψήφιους)

 

ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ:                   32

ΓΡΑΦΑΚΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ (ΚΛΑΙΡΗ):         14

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ:                14

ΚΙΟΥΡΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ:                                    32

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ:                                 17

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ):36

ΠΙΤΣΙΛΗ – ΧΑΤΖΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ:                    28

ΤΣΩΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ:                                 32

ΦΛΩΡΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ:                                14

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ & ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Ψήφοι: 63 – Έδρες ΔΣ: 1 – Έδρες ΕΣ: 1

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ:              14

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ:                 15

ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ ΝΙΚΗ:                                    15

ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ:              14

ΚΟΚΚΟΡΟΓΙΑΝΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ:              10

ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ:                      25

ΚΟΥΦΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:                    10

ΚΥΒΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ:                                   10

ΜΑΚΡΙΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ:                                 23

ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ:                               13

ΜΗΤΟΥΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ:                              19

ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ:                           10

ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ:                             62

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ:                    13

ΣΜΕΡΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ:                      16

ΣΤΑΥΡΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ:                             18

ΤΟΥΡΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ:                               10

ΤΣΟΤΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ:                                   14

ΧΟΧΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ:                                 14

Για Εποπτικό Συμβούλιο:

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ:         25

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ:                        29

ΦΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ:                                 31

Εκλέγονται:

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

  1. ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΦΩΤΗΣ             (ΑΣΕ)
  2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ (ΑΣΕ)
  3. ΜΠΕΣΜΠΕΑ ΑΜΑΛΙΑ             (ΑΣΕ)
  4. ΣΟΥΡΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ             (ΔΑΚΕ)
  5. ΣΜΕΡΛΑ ΜΑΡΘΑ ΑΝΤΩΝΙΑ             (ΔΑΚΕ)
  6. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) (ΕΡΚΕ)
  7. ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ             (ΣΕΔΕΜ & ΠΕΚ)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

  1. ΜΠΑΡΔΑΜΑΣΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΑΣΕ)
  2. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΡΙΤΑ (ΑΣΕ)
  3. ΚΑΣΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΑΣΕ)
  4. ΓΑΡΙΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ (ΔΑΚΕ)
  5. ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ ΘΩΜΑΣ (ΔΑΚΕ)
  6. ΚΙΟΥΡΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΧΑΡΑ) (ΕΡΚΕ) (έπειτα από κλήρωση)
  7. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΣΕΔΕΜ & ΠΕΚ)

Τα υπόλοιπα αναπληρωματικά μέλη καταλαμβάνουν την αντίστοιχη θέση, ανάλογα με τη σειρά εκλογής.

ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

  1. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΑΣΕ)
  2. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΔΑΚΕ)
  3. ΦΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΣΕΔΕΜ & ΠΕΚ)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

  1. ΒΑΣΙΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (ΑΣΕ)
  2. ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΔΑΚΕ)
  3. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΣΕΔΕΜ & ΠΕΚ) (έπειτα από κλήρωση)

 

Τα υπόλοιπα αναπληρωματικά μέλη καταλαμβάνουν την αντίστοιχη θέση, ανάλογα με τη σειρά εκλογής.

Η εκλογική διαδικασία ολοκληρώθηκε ομαλά, χωρίς να υποβληθεί καμία ένσταση.

Το Απερχόμενο ΔΣ

