Το ΟΑΚΑ αλλάζει ολοκληρωτικά – Δείτε live τη συνέντευξη Τύπου και στο BEST Hybrid 1

Το ΟΑΚΑ αλλάζει ολοκληρωτικά εικόνα και μετρατρέπεται στο σπίτι του Στίβου μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Από το ΟΑΚΑ δίδεται η συνέντευξη Τύπου του υφυπουργού Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη, του Περιφερειάρχη Αττικής, Γιώργου Πατούλη και της Διοίκηση του Ολυμπιακού Σταδίου για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης αντικατάστασης του συνόλου των ελαστικών συνθετικών ταπήτων -ταρτάν- του ΟΑΚΑ (Κεντρικός Στίβος, Κ1, Κ2, Προπονητήριο ΣΕΓΑΣ).

