Το Παράρτημα Τριφυλίας της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα The Europe Challenge

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη ανακοινώνει με χαρά τη συμμετοχή του Παιδικού της Παραρτήματός στην Τριφυλία (Φιλιατρά) στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα The Europe Challenge 2025/26, μια πρωτοβουλία που ενώνει βιβλιοθήκες και κοινότητες σε όλη την Ευρώπη με στόχο την καλλιέργεια του διαλόγου, της δημοκρατίας και της κοινωνικής συνοχής.

Η πρόταση της βιβλιοθήκης μας με τίτλο When Mother Tongue Wakes, εστιάζει στην ενίσχυση και ανάδειξη της μητρικής γλώσσας ως βασικού στοιχείου ταυτότητας, πολιτισμού και κοινωνικής συνοχής. Η ενίσχυση της μητρικής γλώσσας έχει αποδειχθεί ότι μειώνει δυσκολίες ανάγνωσης και γραφής, υποστηρίζει την ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων και ενισχύει τη σχολική επιτυχία των παιδιών. Μέσα από δράσεις ανάγνωσης, δημιουργικής γραφής, εργαστήρια αφήγησης και καλλιτεχνικές δραστηριότητες, το πρόγραμμα θα δώσει χώρο στις μητρικές γλώσσες των μελών της κοινότητας, ενισχύοντας τη φωνή και την παρουσία τους στο δημόσιο χώρο.

Σημαντικός εταίρος στη δράση αυτή είναι το Τ.Ε.Θ. (Τριφυλιακό Ερασιτεχνικό Θέατρο), με το οποίο η βιβλιοθήκη μας θα συνεργαστεί στενά για την ανάπτυξη και υλοποίηση του προγράμματος. Μαζί θα ενώσουμε δυνάμεις με σχολεία και άλλους φορείς της περιοχής, ώστε να ενισχύσουμε την απήχηση και τον αντίκτυπο της δράσης.

Η συμμετοχή μας στο The Europe Challenge αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία να αναδείξουμε τον ευρωπαϊκό διάλογο γύρω από τη σημασία της γλώσσας, της μνήμης και της πολυπολιτισμικότητας, ενώ ταυτόχρονα ενισχύουμε τον ρόλο της Βιβλιοθήκης ως ζωντανού κέντρου μάθησης, ένταξης και πολιτισμού.

Η συμμετοχή της Βιβλιοθήκης στο The Europe Challenge έχει ήδη ανακοινωθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του: https://theeuropechallenge.eu/the-initiatives/