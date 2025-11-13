Το πρόγραμμα “Προοδευτική Ελλάδα” επί τάπητος στη Ν.Σ. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Μεσσηνίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Μεσσηνίας την Παρασκευή 7/11 πραγματοποίησε Νομαρχιακή Συνδιάσκεψη στην οποία συζητήθηκε το πρόγραμμα “Προοδευτική Ελλάδα” με Ομιλητή τον Ευρωβουλευτή Κώστα Αρβανίτη. Στη συνέχεια αναδείχθηκε η νέα ενδεκαμελής Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο Νομό Μεσσηνίας απαρτιζόμενη από τους παρακάτω Συντρόφους και Συντρόφισσες:

Γαλάνη Γιούλα,Γεωργακαράκου Χρυσούλα, Γεωργακοπούλου Αγγελική,Γεωργιάδης Παναγιώτης, Γκόνης Κώστας, Κατσιλιέρη Τζίνα, Κουτίβας Μιχάλης, Κρασσακόπουλος Σπύρος, Μπακολέα Στέλλα, Φουρτούνης Φώτης,Χριστόπουλος Γιάννης

Συντονίστρια Ν.Ε.:Γεωργακοπούλου Αγγελική, αναπληρωτής Συντονιστής: Φουρτούνης Φώτης, Συντονιστικό όργανο Ν.Ε.: Γεωργακοπούλου Αγγελική, Φουρτούνης Φώτης, Κουτίβας Μιχάλης, Κατσιλιέρη Τζίνα, Χριστόπουλος Γιάννης.

Η Ν.Ε. και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στη Μεσσηνία παραμένουν σταθερά κοντά στα μικρά και μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας του νομού μας. Με συντροφικότητα, αγωνιστικότητα και με οδηγό τις αξίες της αριστεράς και του προοδευτικού χώρου, τις πολιτικές προτάσεις και τις αποφάσεις του 5ου Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, προχωράμε μπροστά με δύναμη, αποφασιστικότητα, ενιαίο, σαφή και προγραμματικό λόγο για μια νέα προοδευτική Ελλάδα.